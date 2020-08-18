خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

صرحت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعدما ألقى بنفسه من شرفه العقار خوفًا من افتضاح أمره أثناء ممارسة الرزيلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
ولفظ المتوفى أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لكسور ونزيف حاد، ما تسبب في وفاته.
وتلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود جثة شاب قفز من شرفة أحد العقارات، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الشاب كان يتواجد مع إحدى السيدات في شقة لممارسة الرذيلة وفور سماعه جرس الباب توقع أن طارق الباب من الشرطة فقفز من شرفة العقار ولقي حتفه في الحال.
وبتحريات مباحث الدخيلة التى أشرف عليها المقدم طارق الشناوى تبين أن أحد القاطنين في شارع العقار تبين له تواجد 4 سيدات في شقة وتردد رجال عليهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وفي يوم الواقعة تبين قدوم شخصين في ساعات متأخرة من الليل فقرروا الصعود إلى الشقة السكنية لإثبات الواقعة.
كما أثبتت تحريات المباحث أن شهود العيان الذين صعدوا إلى المنزل كان هدفهم سرقة المترددين على الشقة والاستيلاء على أموالهم وأنهم على علم بأن الشقة كان يتردد عليها رجال واستغلال خوفهم من افتضاح أمرهم وتهديدهم للاستيلاء على الأموال وليس كما ادعوا في البلاغ أنهم جاءوا لكشف شقة لممارسة الرذيلة، وتحرر محضر بالواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف.