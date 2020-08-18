خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

ولفظ المتوفى أنفاسه الأخيرة بعد تعرضه لكسور ونزيف حاد، ما تسبب في وفاته.









وتلقى قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية بوجود جثة شاب قفز من شرفة أحد العقارات، وبالمعاينة والتحريات تبين أن الشاب كان يتواجد مع إحدى السيدات في شقة لممارسة الرذيلة وفور سماعه جرس الباب توقع أن طارق الباب من الشرطة فقفز من شرفة العقار ولقي حتفه في الحال.









وبتحريات مباحث الدخيلة التى أشرف عليها المقدم طارق الشناوى تبين أن أحد القاطنين في شارع العقار تبين له تواجد 4 سيدات في شقة وتردد رجال عليهم لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وفي يوم الواقعة تبين قدوم شخصين في ساعات متأخرة من الليل فقرروا الصعود إلى الشقة السكنية لإثبات الواقعة.



