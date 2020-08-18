شهادة تقدير ومكافأة.. محافظ قنا يكرم أول جزارة في عمر الـ 26

كرم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الثلاثاء فتحية بسيوني أحمد، البالغة من العمر 26 عامًا المقيمة بقرية المحروسة مركز قنا والتي ساعدت و الدها في محل الجزارة الخاص به منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها بعد تعرضه لوعكة صحية أدت إلي وفاته.





ومنح محافظ قنا، شهادة تقدير ومكافأة مالية تقديرا لجهودها في ممارسة الجزارة و التى تعد من المهن الصعبة.





و أشار محافظ قنا، إلى أن السيدة فتحية بسيونى نموذج مشرف لسيدات محافظة قنا التي تحدت العادات والتقاليد لتعمل في مهنة والدها لتساعد أشقائها في مهنة الجزارة التي جرت العادة أن يعمل بها الرجال فقط.





و كانت فتحية بسيوني أحمد، ٢٦ عاما، قررت عدم غلق محل والدها والاستمرار في مهنته، لتكون أول جزارة في محافظة قنا متحدية العادات والتقاليد.





و أعربت الجزارة، عن سعادتها بالتكريم و تقديرها لمحافظ قنا، على هذه الفترة الإنسانية.







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