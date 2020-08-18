وزير الدفاع مهنئا السيسي بالعام الهجرى: رجال القوات المسلحة يقتدون بنبي الأمة فى الصدق والإخلاص





بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1442.





كما أرسل وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، وبعثا تهنئة أيضا إلى القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.





وقال وزير الدفاع، فى بيان رسمى: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن، فى ظل قيادتكم نحو غد مشرق آمن بمشيئة الله".



