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أخبار البلد

وزير الدفاع مهنئا السيسي بالعام الهجرى: رجال القوات المسلحة يقتدون بنبي الأمة فى الصدق والإخلاص

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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محمد ابراهيم

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ببرقيـة تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة حلول العام الهجرى الجديد 1442. 

كما أرسل وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ومفتى الجمهورية، الدكتور شوقى علام، وبعثا تهنئة أيضا إلى القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والمشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بمناسبة الاحتفال بحلول العام الهجرى الجديد.

وقال وزير الدفاع، فى بيان رسمى: "الرئيس عبدالفتاح السيسى، يطيب لى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير ونماء وتنمية وبناء على الوطن، فى ظل قيادتكم نحو غد مشرق آمن بمشيئة الله".

أضاف: "إن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون اقتداءهم بصاحبها نبى الأمة محمد، صلوات الله عليه وسلامه، فى الصدق والإخلاص والتفانى فيما يحملونه من مهامٍ ومسؤولياتٍ وطنية؛ حمايةً لمصر وشعبها وصونًا لتاريخها وأمجادها وإعلاءً لعزتها وكرامتها لتظل بين الأمم وطنا يشع بنور الإيمان والعمل والسلام والتقدم، حفظكم الله ورعاكم وأعز مصر وشعبها وقواتها المسلحة، وكل عامٍ وسيادتكم بخير".
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