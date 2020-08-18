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محافظات

غلق 6 صيدليات بالدقهلية إداريا لمخالفتها القانون.. تفاصيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق 6  صيدليات بمدن ومراكز المطرية والمنصورة وأجا والمنزلة غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها القانون وممارستها  النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.

جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى  عرضه  الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الغلق للصيدليات المشار اليها، مشيرا إلى ضرورة استمرار حملات الرقابة على مختلف المنشآت الصحية والصيدليات وايضا  محلات بيع الاغذية بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة  حرصا على سلامه وصحة وحياة المواطنين  مؤكدا على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم لردع المخالفين.
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