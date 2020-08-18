غلق 6 صيدليات بالدقهلية إداريا لمخالفتها القانون.. تفاصيل

قرر ا لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية غلق 6 صيدليات بمدن ومراكز المطرية والمنصورة وأجا والمنزلة غلقا إداريًا لمدة شهر لمخالفتها القانون وممارستها النشاط دون تعيين مدير صيدلي مسئول.





جاء قرار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بشأن نتائج حملات المرور لإدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات بالمراكز والمدن والقرى بنطاق المحافظة.



