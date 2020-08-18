جهة منظمة وراء العملية.. المحكمة الدولية: سليم عياش خطط لاغتيال رفيق الحريرى |فيديو

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، المتهم سليم عياش باغتيال الحريري، وأسندت إليه مشاركته في تنفيذ عمل إرهابي باستعمال مواد متفجرة وقتل 21 آخرين برفقة الحريري، فيما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة.



وأعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.





وقال القاضي خلال جلسة النطق بالحكم، إنه ترى المحكمة أن سوريا وحزب الله ربما كانت لهما دوافع للقضاء على الحريري وحلفائه السياسيين، لكن ليس هناك دليل على أن قيادة حزب الله كان لها دور في اغتيال الحريري وليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر.





أكدت المحكمة أن المتهم الرئيسي سليم عياش عرف مسبقا بهدف عملية الاغتيال، والأدلة تثبت تورطه، ولفتت إلى أن قرار الاغتيال حسم في فبراير 2005





وأشارت إلى أن الأشخاص المتهمون في قضية اغتيال الحريري مرتبطون بجهة منظمة، ولفتت إلى أن عملية الاغتيال لها ارتباطات سياسية، لكن الأدلة أتثبت من وجه باغتياله.