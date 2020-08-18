مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

كشفت لقطات مذهلة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، رجلا يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتى ويحاول ركوبها بعد التشبث بزعنفتها الظهرية في البحر الأحمر.





وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصوير الرجل المغامر ، المسمى محليًا باسم زكي الصباحي ، وهو جالس على قوس يخت بينما كان ينظر إلى أسماك القرش وهي تسبح بالقرب من ميناء مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.









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وقالت انه عندما انطلق أحد القروش بالقرب من القارب ، قفز الصباحي على ظهره ، وأمسك بالزعنفة الظهرية للقرش وعلق ساقية حوله .





وأوضحت الصحيفة أن ممارسة ركوب أسماك قرش الحوت معروفة جيدًا وظهرت لقطات مماثلة من قبل ، على الرغم من رفضها من قبل العلماء ودعاة الحفاظ على البيئة.