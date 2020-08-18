AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مغامر سعودي يمتطي ظهر سمكة القرش الحوتي في البحر الأحمر .. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:29 م
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

كشفت لقطات مذهلة نشرتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، رجلا يقفز على ظهر سمكة القرش الحوتى ويحاول ركوبها بعد التشبث بزعنفتها الظهرية في البحر الأحمر.



وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تصوير الرجل المغامر ، المسمى محليًا باسم زكي الصباحي ، وهو جالس على قوس يخت بينما كان ينظر إلى أسماك القرش وهي تسبح بالقرب من ميناء مدينة ينبع بالمملكة العربية السعودية.



اقرأ أيضا:

في ليلة العيد.. عميل يقتل حارس أمن سعودي بسبب الكمامة



وقالت انه عندما انطلق أحد القروش  بالقرب من القارب ، قفز الصباحي على ظهره ، وأمسك بالزعنفة الظهرية للقرش وعلق ساقية حوله .



وأوضحت الصحيفة أن  ممارسة ركوب أسماك قرش الحوت معروفة جيدًا وظهرت لقطات مماثلة من قبل ، على الرغم من رفضها من قبل العلماء ودعاة الحفاظ على البيئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفك المفترس .. سمكة قرش تنهي حياة أسترالي بطريقة بشعة

مقطع يحبس الأنفاس.. وفاة شخص بعضة سمكة قرش أثناء ممارسة الصيد .. شاهد

القرش الحوتى مسالم وليس لديه أسنان ولا يهاجم الإنسان

مشهد مهيب.. ظهور القرش الحوتى وسط أسراب من الدلافين بالغردقة

رجل يهاجم سمكة قرش مفترسة التهمت قدم زوجته.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأهلي ردًا على شائعات التفاوض مع أوباما: ليس لنا سقف

إسرائيل تشتعل.. سلسلة حرائق في تل أبيب بسبب البالونات الحارقة

على مسئوليتي.. نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي لن يلعب في بيراميدز الموسم المقبل

بعد موته بـ 12 ساعة .. وفاة ربة منزل حزنا على نجلها

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

بعد تصدره التريند.. ماذا يحدث إذا وضع زيت الحشيش على الشعر؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

أوميد سكوبي يكشف تأثير قرار الأمير هاري بالتخلي عن الحياة الملكية على علاقته بشقيقه ويليام

لو بتعانى من النحافة .. إليك نصائح مذهلة لزيادة الوزن