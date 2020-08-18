أخبار الحوادث.. والد مودة الأدهم: بنتى عمرها ما هربت من البيت.. إنقاذ طفلتين من تحت أنقاض منزل منهار بأسيوط

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:









حنين حسام ومودة الأدهم عقب التحفظ على أموالهما: مستقبلنا بيضيع

قررت الدائرة 27 بمحكمة جنايات القاهرة المنعقده بمحكمة عابدين، تأييد أمر التحفظ على الأموال الصادر من النائب العام ضد كل من اليوتيوبر حنين حسام ومودة الادهم رقم ٦٥ لسنة ٢٠٢٠، في القضيه رقم ٤٩١٧ جنح الساحل المتهمين فيها بالتحريض على الفسق والفجور.





والد مودة الأدهم: بنتى عمرها ما هربت من البيت.. وإحنا عائلة ميسورة الحال

قال فتحى الأدهم، والد اليوتيوبر مودة الأدهم، المتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، عبر تطبيقات الفيديو، إن ابنته لم تهرب مطلقا من الأسرة وأن ظروف عمله فى مرسى مطروح ودراستها فى القاهرة فى كلية الإعلام وراء عيشها فى القاهرة، وأنه هو الذى قام بتأجير شقة لها بمنطقة التجمع للعيش فيها.





لا يزال فى العمر بقية| إنقاذ طفلتين من تحت أنقاض منزل منهار بأسيوط

نجحت الحماية المدنية بأسيوط فى إنتشال طفلتين من تحت الأنقاض إثر إنهيار منزلهما.





مفيش رحمة.. ضبط صاحب عربة كارو وعاطل ضربا حصانا حتى فارق الحياة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين "صاحب عربة كارو ، عاطل" لقيامهما بالتعدى على دابة "حصان" بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلى بالقاهرة .





تأجيل محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"