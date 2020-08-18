تأجيل محاكمة متهمين بقضية فتاة التيك توك "منة عبد العزيز"

أجلت المحكمة الاقتصادية أولى جلسات محاكمة متهمين بقضية منة عبد العزيز في اتهامهم بالتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصرى ل1 سبتمبر للاطلاع.





كانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشهرته مازن المميز وشيماء أحمد شحاته شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفيس بوك والانستجرام بحساباتهم يعد تعديا على المبادئ والقيم للمجتمع المصرى.





يذكر أن أمر النائب العام، بإحالة 6 متهمين -أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام «محكمة الجنايات» لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة تيك توك»، بالتحايل والإكراه، واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين -كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور مخدشة بشرفها، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.