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سعد الحريرى: لبنان لن تقبل أن تكون مكانا للإرهابيين وزمن استخدام الجريمة السياسية بدون عقاب انتهى

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:45 م
سعد الحريرى، نجل
سعد الحريرى، نجل الراحل رفيق الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى ا
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هاجر إبراهيم
قال سعد الحريرى، نجل رئيس الوزراء اللبنانى الراحل رفيق الحريرى، إن زمن إستخدام الجريمة سياسيا بلا عقاب أنتهى، مشيرا إلى أنه الان ونتيجة لقرارات المحكمة الصادرة اليوم أصبح هناك ثقة بالمحكمة الدولية من قبل اللبنانيين.

وأضاف "الحريرى" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الثلاثاء، أن المحكمة الدولية بشأن إغتيال والده كانت مطلبا للشعب اللبنانى، والتى تم دفع ثمنها الشهداء والتضحيات والأموال فى لبنان.

وأوضح أن الحكم اليوم كان إستجابة لإرادة اللبنانيين، لافتا إلى أنه نتيجة لذلك أصبح الشعب اللبنانى يتمتع بنوع من الحرية، حيث أن الحكم الصادر أستغرق وقتا بأعلى المعايير العالمية والدولية والأدلة القاطعة.

وأكد أن لبنان لن تقبل أن تكون مكانا للإرهابيين بعد الأن، شاكرا جموع الشعب اللبنانى الذين وقفوا بجانب العدالة وكل الدول الصديقة التى ساهمت بالمحكمة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التى واكبت القضية، منحنيا لجميع شهداء لبنان الذين سقطوا دفاعا عنها منذ عام 2005 وحتى قبل أسبوعين.
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