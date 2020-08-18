بعد خطوة الإمارات.. السودان يعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أنه لا يوجد أي سبب لاستمرار حالة العداء بين السودان وإسرائيل، مشيرا إلى وجود اتصالات بين الخرطوم وتل أبيب.





وأوضح المتحدث في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام، لافتا إلى تطلع بلاده لاتفاق سلام قائم على الندية وعلى مصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.





اقرأ أيضا:



