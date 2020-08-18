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أخبار العالم

بعد خطوة الإمارات.. السودان يعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:43 م
السودان يعلن ترحيبه
السودان يعلن ترحيبه بتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل
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شيماء مصطفى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية حيدر بدوي صادق، أنه لا يوجد أي سبب لاستمرار حالة العداء بين السودان وإسرائيل، مشيرا إلى وجود اتصالات بين الخرطوم وتل أبيب.

وأوضح المتحدث في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أن السودان وإسرائيل سيجنيان فوائد وثمارا من عقد اتفاق سلام، لافتا إلى تطلع بلاده لاتفاق سلام قائم على الندية وعلى مصلحة الخرطوم دون التضحية بالقيم والثوابت.

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وأكد أن الخارجية السودانية تتطلع للاضطلاع بقيادة الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي لتوقيع سلام.

ورحب باتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، مشيرا إلى أنه خطوة جريئة وشجاعة وترسم خط السير الصحيح لبقية الدول العربية.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، توصلت الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
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