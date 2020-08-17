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أخبار العالم

بعد اتفاق الإمارات الأخير.. مباحثات بين سلطنة عمان وإسرائيل

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:52 م
مباحثات بين سلطنة
مباحثات بين سلطنة عمان وإسرائيل
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شيماء مصطفى
تلقى وزير الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الاسرائيلي جابي اشكنازي.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية في بيان لها، بحثا الجانبان التطورات الأخيرة في المنطقة.

وأوضح البيان أنه تم تأكيد موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط وضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وهو ما يتوافق في ذات الوقت مع الموقف العربي.

كما تلقى بن علوي في وقت لاحق اتصالًا هاتفيًا من اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح أعرب فيه المسؤول الفلسطيني عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدوره أكد بن علوي عمق العلاقات العمانية الفلسطينية وجهود السلطنة الإقليمية والدولية الداعمة لفرص تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، رجح أمس، الأحد، أن تحذو البحرين وسلطنة عمان حذو الإمارات في توقيع معاهدتي سلام مع إسرائيل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، توصلت الخميس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا اليوم واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
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