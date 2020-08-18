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ديني

حكم وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة.. أزهري يفتي بحرمتها.. فيديو

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:53 م
وضع سلسلة أمام البيت
وضع سلسلة أمام البيت لركن السيارة
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محمد شحتة
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الاعتداء على الطريق بوضع سلسلة لركن السيارة أمام البيت؟ أو عمل حديقة أمام المنزل باقتطاع جزء من الشارع؟.


واستشهد الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، في إجابته عن السؤال، بحديث النبي الذي ورد عنْ أَبِي سَعيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِيَّاكُم وَالْجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ، فقَالُوا: يَا رسَولَ اللَّه، مَا لَنَا مِنْ مَجالِسنَا بُدٌّ، نَتحدَّثُ فِيهَا، فَقَالَ رسولُ اللَّه ﷺ: فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِس فَأَعْطُوا الطَّريقَ حَقَّهُ، قالوا: ومَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رسولَ اللَّه؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَر، وكَفُّ الأَذَى، ورَدُّ السَّلامِ، وَالأَمْرُ بالْمَعْروفِ، والنَّهْيُ عنِ الْمُنْكَرِ متفقٌ عَلَيهِ.


وأكد أنه لا يحل للإنسان أن يضع شيئا في الطريق العام يؤدي إلى ضرر بالآخرين حتى قالوا يحرم أن يزرع الشجر إذا ألحق الضرر بالناس.


ودعا سلامة، كل المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها، الى الامتناع عن هذه الصورة لأن فيها إيذاء بالطريق العام والناس.
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