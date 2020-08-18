يعاني أغلب الأشخاص من مغص البطن، وهى عبارة عن اضطراب في المعدة وعسر الهضم من وقت لآخر بعد الأكل أو الشرب. عادة لا تكون الحالة مدعاة للقلق ، وغالبًا ما يكون من الممكن علاج الأعراض باستخدام العلاجات المنزلية، اليكم وصفات منزلية لعلاج مغص البطن.

الأعراض الشائعة ل اضطرابات المعدة و عسر الهضم وتشمل:

حرقة في المعدة ، أو حمض الجزر



غثيان



النفخ



غاز



التجشؤ ، وأحيانًا إخراج السوائل أو الطعام المر أو كريه الطعم



يطقع



رائحة كريهة أو رائحة الفم الكريهة



الفواق أو السعال



تبحث هذه المقالة في 21 من العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لاضطراب المعدة وعسر الهضم. نوضح أيضًا متى يجب زيارة الطبيب.

وصفات منزلية لعلاج مغص البطن





كشف موقع mediacl news today، عن واحد وعشرون علاجًا منزليًا

تشمل بعض العلاجات المنزلية الأكثر شيوعًا لاضطراب المعدة وعسر الهضم ما يلي:

1. مياه الشرب



يمكن أن يزيد الجفاف من احتمالية الإصابة باضطراب في المعدة.



يحتاج الجسم إلى الماء لهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة والمشروبات بكفاءة. إن الإصابة بالجفاف تجعل عملية الهضم أكثر صعوبة وأقل فاعلية ، مما يزيد من احتمالية حدوث اضطراب في المعدة.

بشكل عام ، يوصي قسم الصحة والطب (HMD) بما يلي:

يجب أن تحصل النساء على حوالي 2.7 لتر (لتر) أو 91 أونصة (أوقية) من الماء يوميًا



يجب أن يشرب الرجال حوالي 3.7 لتر أو 125 أونصة من الماء يوميًا



حوالي 20 في المائة من هذا سيأتي من الطعام ، والباقي يأتي من المشروبات. بالنسبة لمعظم الناس ، الهدف الجيد هو حوالي 8 أكواب أو أكثر من الماء يوميًا. يحتاج الأطفال الأصغر سنًا إلى كمية أقل قليلًا من الماء مقارنة بالبالغين.

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي ، من الضروري البقاء رطبًا. يمكن أن يؤدي القيء والإسهال إلى الجفاف بسرعة كبيرة ، لذلك يجب على الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض الاستمرار في شرب الماء.

2. تجنب الاستلقاء

عندما يكون الجسم في وضع أفقي ، فمن المرجح أن يتحرك الحمض الموجود في المعدة للخلف ويتحرك صعودًا ، مما قد يسبب حرقة المعدة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجنب الاستلقاء أو النوم لبضع ساعات على الأقل حتى يمر. يجب على الشخص الذي يحتاج إلى الاستلقاء أن يدعم رأسه ورقبته وأعلى صدره بوسائد ، بشكل مثالي بزاوية 30 درجة.

3. الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي شائع لاضطراب المعدة وعسر الهضم.

يحتوي الزنجبيل على مواد كيميائية تسمى gingerols و shogaols التي يمكن أن تساعد في تسريع تقلصات المعدة. قد يؤدي ذلك إلى نقل الأطعمة التي تسبب عسر الهضم عبر المعدة بسرعة أكبر.

قد تساعد المواد الكيميائية الموجودة في الزنجبيل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء والإسهال.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة محاولة إضافة الزنجبيل إلى طعامهم أو شربه كشاي. قد تحتوي بعض بيرة الزنجبيل الطبيعية أيضًا على ما يكفي من الزنجبيل لتهدئة اضطراب المعدة.

شاي الزنجبيل متاح على نطاق واسع للشراء في محلات السوبر ماركت وعلى الإنترنت .

4. النعناع

بالإضافة إلى تحلية النفس ، قد يساعد المنثول الموجود في النعناع في ما يلي:

منع القيء والإسهال



تقليل تقلصات العضلات في الأمعاء



تسكين الآلام



الباحثون وجدوا أن النعناع هو العلاج التقليدي لعسر الهضم، والغازات، والإسهال في إيران وباكستان والهند.

أوراق النعناع النيئة والمطبوخة مناسبة للاستهلاك. تقليديا ، غالبا ما يغلي الناس أوراق النعناع مع الهيل لصنع الشاي. من الممكن أيضًا مسحوق أوراق النعناع أو عصيرها وخلطها مع أنواع الشاي أو المشروبات أو الأطعمة الأخرى. أوراق النعناع متوفرة على نطاق واسع في المتاجر الصحية وعلى الإنترنت .

قد يكون مص حلوى النعناع طريقة أخرى للمساعدة في تقليل الألم وعدم الراحة الناتج عن حرقة المعدة.

5. أخذ حمام دافئ أو استخدام كيس التدفئة

قد تؤدي الحرارة إلى إرخاء العضلات المتوترة وتخفيف عسر الهضم ، لذا فإن أخذ حمام دافئ قد يساعد في تخفيف أعراض اضطراب المعدة. قد يكون من المفيد أيضًا وضع كيس أو وسادة ساخنة على المعدة لمدة 20 دقيقة أو حتى تبرد.

6. حمية النباتين

قد يوصي الأطباء باتباع نظام BRAT الغذائي للأشخاص المصابين بالإسهال.

BRAT تعني الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص. جميع هذه الأطعمة نشوية ، لذا يمكنها المساعدة في ربط الأطعمة معًا لجعل البراز أكثر تماسكًا. قد يقلل هذا من عدد البراز الذي يمر به الشخص ويساعد في تخفيف الإسهال.

نظرًا لأن هذه الأطعمة لطيفة ، فهي لا تحتوي على مواد تهيج المعدة أو الحلق أو الأمعاء. لذلك ، يمكن لهذا النظام الغذائي تهدئة تهيج الأنسجة الناتج عن الأحماض في القيء.

العديد من الأطعمة في النظام الغذائي BRAT أيضا ارتفاع في المواد الغذائية مثل البوتاسيوم و المغنيسيوم ويمكن أن تحل محل تلك التي فقدت خلال الإسهال والقيء.

7. تجنب التدخين وشرب الكحول

يمكن أن يؤدي التدخين إلى تهيج الحلق ، مما يزيد من احتمالية الإصابة باضطراب في المعدة. إذا تقيأ الشخص ، فقد يؤدي التدخين إلى زيادة تهيج الأنسجة الرقيقة المؤلمة بالفعل من أحماض المعدة.

كسم ، يصعب هضم الكحول ويمكن أن يتسبب في تلف الكبد وبطانة المعدة.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة تجنب التدخين وشرب الكحول حتى يشعروا بالتحسن.

8. تجنب الأطعمة التي يصعب هضمها

بعض الأطعمة يصعب هضمها أكثر من غيرها ، مما يزيد من خطر الإصابة باضطراب في المعدة. يجب على أي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يتجنب الأطعمة التالية:

مقلي أو دهني



غني أو دسم



مالح أو محفوظ بشدة

9. عصير ليمون أو ليمون ، صودا الخبز ، وماء



تشير بعض الدراسات إلى أن خلط عصير الليمون في الماء مع قليل من صودا الخبز يمكن أن يساعد في تخفيف مجموعة متنوعة من مشاكل الجهاز الهضمي.

ينتج عن هذا الخليط حمض الكربونيك الذي قد يساعد في تقليل الغازات وعسر الهضم. قد يحسن أيضًا إفراز الكبد وحركة الأمعاء. يمكن أن تساعد الحموضة والعناصر الغذائية الأخرى الموجودة في عصير الليمون على هضم وامتصاص الدهون والكحول مع تحييد الأحماض الصفراوية وتقليل الحموضة في المعدة.

توصي معظم الوصفات التقليدية بخلط الكميات التالية:

1 ملعقة كبيرة (ملعقة كبيرة) ليمون طازج أو عصير ليمون



1 ملعقة صغيرة (ملعقة صغيرة) من صودا الخبز



8 أوقية من الماء النظيف

10. القرفة



قد تساعد المواد الموجودة في القرفة على تقليل الغازات والانتفاخ.



تحتوي القرفة على العديد من مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تسهيل الهضم وتقليل مخاطر تهيج وتلف الجهاز الهضمي. تشمل بعض مضادات الأكسدة الموجودة في القرفة:

الأوجينول



سينامالديهيد



لينالول



كافور



قد تساعد المواد الأخرى الموجودة في القرفة في تقليل الغازات والانتفاخ والتشنج والتجشؤ. قد تساعد أيضًا في معادلة حموضة المعدة لتقليل حرقة المعدة وعسر الهضم.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من اضطراب في المعدة أن يحاولوا إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة عالي الجودة أو 2.5 سم من عود القرفة إلى وجباتهم. بدلًا من ذلك ، يمكنهم محاولة خلط القرفة بالماء المغلي لصنع الشاي. قد يساعد القيام بذلك مرتين أو ثلاث مرات يوميًا على تخفيف عسر الهضم.

11. القرنفل

يحتوي القرنفل على مواد قد تساعد في تقليل الغازات في المعدة وزيادة إفرازات المعدة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية الهضم البطيئة ، مما قد يقلل الضغط والتشنج. قد يساعد القرنفل أيضًا في تقليل الغثيان والقيء.

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب المعدة أن يحاول خلط ملعقة صغيرة أو ملعقتين صغيرتين من القرنفل المطحون أو المسحوق مع ملعقة صغيرة من العسل مرة واحدة يوميًا قبل النوم. بالنسبة للغثيان والحموضة المعوية ، يمكنهم الجمع بين القرنفل و 8 أونصات من الماء المغلي بدلًا من ذلك لصنع شاي القرنفل ، والذي يجب أن يشربوه ببطء مرة أو مرتين يوميًا.

12. الكمون

تحتوي بذور الكمون على مكونات فعالة قد تساعد في:

تقليل عسر الهضم وأحماض المعدة الزائدة



تقليل الغاز



تقليل التهاب الأمعاء



يعمل كمضاد للميكروبات



يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة محاولة خلط 1 أو 2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون في وجباتهم. بدلًا من ذلك ، يمكنهم إضافة بضع ملاعق صغيرة من بذور الكمون أو مسحوق الكمون إلى الماء المغلي لإعداد الشاي.

تقترح بعض الأنظمة الطبية التقليدية مضغ رشة أو اثنتين من بذور الكمون الخام أو مسحوق لتخفيف حرقة المعدة.

13. التين

يحتوي التين على مواد يمكن أن تعمل كملينات لتخفيف الإمساك وتشجيع حركة الأمعاء الصحية. يحتوي التين أيضًا على مركبات قد تساعد في تخفيف عسر الهضم.

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول تناول ثمار التين الكاملة عدة مرات في اليوم حتى تتحسن الأعراض. بدلًا من ذلك ، يمكنهم محاولة تخمير 1 أو 2 ملعقة صغيرة من أوراق التين لصنع الشاي بدلًا من ذلك.

ومع ذلك ، إذا كان الناس يعانون أيضًا من الإسهال ، فيجب عليهم تجنب تناول التين.





14.عصير الصبار

قد توفر المواد الموجودة في عصير الصبار الراحة من خلال:

تقليل حموضة المعدة الزائدة



تشجيع حركة الأمعاء الصحية وإزالة السموم



تحسين هضم البروتين



تعزيز توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي



تقليل الالتهاب



في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا 10 ملليلتر من عصير الصبار يوميًا لمدة 4 أسابيع وجدوا الراحة من الأعراض التالية لمرض الجزر المعدي المعوي ( GERD ):

حرقة في المعدة



انتفاخ البطن والتجشؤ



استفراغ و غثيان



قلس الحمض والغذاء

15. يارو

تحتوي أزهار اليارو على مركبات الفلافونويد ، والبوليفينول ، واللاكتونات ، والعفص ، والراتنجات التي قد تساعد في تقليل كمية الحمض التي تنتجها المعدة. يفعلون ذلك من خلال العمل على العصب الهضمي الرئيسي ، يسمى العصب المبهم. يمكن أن يقلل انخفاض مستويات حمض المعدة من احتمالية الإصابة بحرقة المعدة وعسر الهضم.

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول تناول أوراق اليارو الصغيرة نيئة في سلطة أو مطبوخة في وجبة. من الممكن أيضًا صنع شاي اليارو بإضافة 1 أو 2 ملعقة صغيرة من أوراق أو أزهار اليارو المجففة أو المطحونة إلى الماء المغلي.

16 الريحان

يحتوي الريحان على مواد قد تقلل الغازات وتزيد الشهية وتخفيف التقلصات وتحسن الهضم بشكل عام. يحتوي الريحان أيضًا على الأوجينول ، الذي قد يساعد في تقليل كمية الحمض في المعدة.

يحتوي الريحان أيضًا على مستويات عالية من حمض اللينوليك الذي له خصائص مضادة للالتهابات.

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول إضافة ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من أوراق الريحان المجففة أو بضع أوراق ريحان طازجة إلى وجبات الطعام حتى تخف الأعراض. للحصول على نتائج فورية ، يمكنهم خلط نصف ملعقة صغيرة من الريحان المجفف أو القليل من الأوراق الطازجة مع الماء المغلي لعمل الشاي.

17. عرق السوس

يحتوي جذر عرق السوس على مواد قد تساعد في تقليل التهاب المعدة ، أو التهاب بطانة المعدة ، وكذلك الالتهابات المتعلقة بالقرح الهضمية .

يمكن لأي شخص يعاني من اضطراب في المعدة أن يحاول شرب شاي جذر عرق السوس عدة مرات في اليوم حتى تتحسن الأعراض. يتوفر شاي جذر عرق السوس على نطاق واسع عبر الإنترنت ، ولكن من الممكن أيضًا صنعه في المنزل عن طريق خلط 1 أو 2 ملعقة صغيرة من مسحوق جذر عرق السوس بالماء المغلي.

18. النعناع

مثل النعناع ، يعتبر النعناع علاجًا شائعًا للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك:

غثيان



تشنجات في المعدة والأمعاء



التهابات الجهاز الهضمي



إسهال



يجد معظم الناس أن أسهل طريقة لاستهلاك النعناع هي شرب شاي أعشاب محضر يكون النعناع هو المكون الأساسي. هناك العديد من أنواع الشاي المتوفرة على الإنترنت .

عادة ما يكون من الآمن شرب شاي النعناع عدة مرات يوميًا حتى تتحسن الأعراض. قد يساعد مص حلوى النعناع أيضًا في تقليل حرقة المعدة.

19. أرز

الأرز العادي مفيد للأشخاص الذين يعانون من العديد من أمراض المعدة. يمكن أن تساعد من خلال:

إضافة الحجم إلى البراز



امتصاص السوائل التي قد تحتوي على سموم



تسكين الآلام والتقلصات ، وذلك لاحتوائها على نسب عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم



يمكن لأي شخص يتقيأ أو يعاني من الإسهال أن يحاول ببطء تناول نصف كوب من الأرز العادي المطبوخ جيدًا. من الأفضل الانتظار حتى بضع ساعات على الأقل بعد نوبة القيء الأخيرة. قد يستمر الشخص في القيام بذلك لمدة 24-48 ساعة حتى يتوقف الإسهال.

يعتبر الأرز أيضًا جزءًا من نظام BRAT الغذائي الذي كثيرًا ما يوصي به الأطباء.

20. ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم. تساعد هذه العناصر الغذائية في تقليل الألم وتشنجات العضلات والتقلصات.

يعتبر ماء جوز الهند مفيدًا أيضًا لإعادة الترطيب وهو خيار أفضل من معظم المشروبات الرياضية لأنه منخفض السعرات الحرارية والسكر والحموضة.

تناول ما يصل إلى كوبين من ماء جوز الهند ببطء كل ​​4-6 ساعات يمكن أن يخفف من أعراض اضطراب المعدة.

21. الموز

يحتوي الموز على فيتامين ب 6 والبوتاسيوم وحمض الفوليك . يمكن أن تساعد هذه العناصر الغذائية في تخفيف التشنجات والآلام والتشنجات العضلية. يمكن أن يساعد الموز أيضًا عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى البراز الرخو ، مما يمكن أن يخفف من الإسهال.



علاج مغص البطن للكبار

فى البداية نتطرق إلى الطرق العادية لـ علاج غازات البطن للكبار وفقا لما جاء بموقع "medicalnewstoday"، وأبرزها:

الرياضة



- ممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام يعمل على علاج غازات البطن للكبار، خاصة إذا تضمنت المشى السريع لمسافات كبيرة والجرى وقفز الحبل لأنها رياضات سهلة التطبيق ولا تحتاج لتكلفة عالية ويمكن ممارستها فى أى مكان، هذا فضلا عن فاعليتها الكبيرة فى علاج غازات البطن.

- الذهاب للحمام بسرعة عند الإحساس بقرب انطلاق غازات البطن وعدم الإمساك عليها وكتمها داخل الجسم لأن هذا يزيد من سوء المشكلة ويجعل الآلام أكثر حدة.

- إخراج البراز عن طريق الذهاب للحمام ومحاولة التخلص من هذه الفضلات وتناول الماء والسوائل الكافية التى تساعد فى التخلص منها، خاصة إذا كان هناك إمساك، مما يسهل عملية التخلص من البراز والفضلات ويساهم بشكل كبير فى التخلص من الغاز المحبوس داخل الأمعاء.

- كما ذكر موقع healthline أن مكملات اللاكتاز عبارة عن إنزيم موجود فى الجسم يستخدم لتحطيم اللاكتوز، واللاكتوز هو سكر في الحليب، والأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز لا يمكنهم هضم هذا السكر، وتتوفر مكملات اللاكتاز فى الصيدليات بدون وصفة طبية ويمكن أن تساعد الجسم على هضم اللاكتوز وفقا لما جاء بموقع مكملات اللاكتاز.

علاج مغص البطن للكبار بالأعشاب

علاج غازات البطن بالأعشاب من الطرق القديمة التى كان يلجأ لها أجدادنا، ومنها أعشاب معروفة بفاعليتها فى علاج مشاكل البطن مثل النعناع والبابونج والشمر، ولكن هناك أعشابا أخرى لها فاعلية قوية جدا فى علاج غازات البطن للكبار لا نعرف عنها شيئا، والتى تطرق لها موقع "healthline".

- خل التفاح من خلال تمييع ملعقة كبيرة من خل التفاح في مشروب طبيعى، والأفضل وضعه مع كمية مناسبة من الماء، ويشرب مباشرة قبل الوجبات أو حتى ثلاث مرات يوميًا حسب الحاجة لتخفيف الأعراض.

- القرنفل: عشب يستخدم في الطهي، وقد يساعد زيت القرنفل في تقليل الانتفاخ والغاز عن طريق إنتاج إنزيمات هضمية، وطريقة الاستخدام المثلى، هى: إضافة قطرتين أو خمس قطرات إلى كوب 8 أوقية من الماء، وتناوله بعد الطعام، خاصة الوجبات الرئيسية.

علاج مغص وانتفاخ البطن بـ بنظام غذائي:

- الجلوس خلال كل وجبة وتناول الطعام ببطء حتى تتمكن من مضغه جيدا.

- حاول ألا تأخذ الكثير من الهواء أثناء تناول الطعام والتحدث.

- توقف عن مضغ العلكة لأنها تدخل المزيد من الهواء داخل المعدة.

- ابتعد عن تناول المشروبات الغازية، حيث يعتقد البعض أنها مفيدة فى علاج الغازات لكنها ليست كذلك.

- الابتعاد عن التدخين نهائيا "السلبى والإيجابى".

- ابتعد تماما عن الأطعمة المعروفة بتسببها فى إنتاج غازات البطن أو زيادتها.

علاج مغص البطن المستمرة

- فى حالات قليلة جدا والتى يصاب فيها المريض بآلام شديدة لا يمكن تحملها، والطرق السابقة لا تأتى معها بنتائج قوية، وفى هذه الحالة يجب استشارة الطبيب ومن ثم اختيار العلاج المناسب.

- احرص على ممارسة التمارين الرياضية فإنها تساعد فى تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عمل الجسم وفى مقدمتها تمارين لهجة التى تستهدف تحريك وتحسين كل جزء فى الجسم، فهى تساعد فى تحسين الهضم وعلاج مغص البطن للكبار.

علاج مغص البطن والإسهال

علاج مغص البطن والإسهال بالاعشاب من أفضل الوسائل الطبيعية التى تساعد فى تخطى هذه المشكلة الصحية بأمان ودون تكلفة مادية كبيرة حيث لا تحتاج لشراء العقاقير الطبية المكلفة والتى عادة يكن لها بعض الآثار الجانبية، وفي هذا الصدد عرض موقع boldsky أشهر طرق علاج الاسهال بالأعشاب فى المنزل.

شاي الزنجبيل لـ علاج الاسهال

يمتلك الزنجبيل خصائص مسكنة ومضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات تساعد في شفاء أمراض المعدة. هذه البهارات تسخن المعدة وتعد منبهًا رائعًا للجهاز الهضمي. شرب شاي الزنجبيل سوف يرطب جسمك ويغذي السوائل التي تضيع أثناء الإسهال.

كيفية صنع: إلى كوب من الماء المغلي إضافة بضع ملاعق كبيرة من الزنجبيل المبشور. حاد لمدة 5 دقائق ويكون مع اندفاعة من الليمون. احصل عليه مرتين في اليومين.

شاي البابونج لـ علاج الاسهال

شاي البابونج من أفضل أنواع الأعشاب المستخدمة لعلاج الاسهال حيث يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات مما يساعد على تقليل التهابات الأمعاء بالإضافة للخصائص المضادة للتشنج التى تساعد في التخلص من آلام البطن.

طريقة التحضير:

خذ ملعقة صغيرة من أوراق النعناع وزهور البابونج وأضفها إلى كوب من الماء المغلي. اتركه ينحدر وحافظ عليه لمدة 10 دقائق. قم بتصفيته وشرب هذا الشاي عدة مرات في اليوم.

مشروب الزعتر لـ علاج الاسهال

يعتبر الزعتر أحد العلاجات العشبية البديلة للأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي. له خصائص مهدئة ومضادة للميكروبات تساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء وعملية الهضم مستقرة. طريقة صنعه: اغلي كوبًا من الماء وأضف ملعقة صغيرة من الزعتر. تبريده لمدة 10 دقائق وتصفيته. أعتبر مرة واحدة في اليوم.

شاي القرفة لـ علاج الاسهال

شاي أعشاب آخر لعلاج الإسهال، له خصائص طبية ومضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في السيطرة على حركات الأمعاء ولا تهيج بطانة الأمعاء ، وبالتالي تهدئة المعدة. القرفة أيضًا مسكنة ، وهي عامل يساعد على تخفيف الغازات المعوية ويستخدم تقليديًا لمكافحة الإسهال.

طريقة شاي القرفة

في كوب من الماء المغلي ، قم بإضافة 1 ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة أو 2 العصي الصغيرة من القرفة.



اتركه لمدة 10 دقائق ثم أضف كيس شاي أسود وحاد لمدة دقيقتين إضافيتين.



انزع كيس الشاي وعصا القرفة وابدا فى تناولها.

تناولها ملاتين فى اليوم ملاحظة: إذا كنت تعاني من حساسية من القرفة ، فتجنبها لأنها قد تؤدي إلى تفاقم أعراض الإسهال بالاضافة الى انها ممنوع منها بعض الافراد كالنساء الحوامل.

علاج الاسهال بقشر البرتقال

شاي قشر البرتقال من كان يعرف أن قشر البرتقال يمكنه علاج الإسهال؟ حسنًا ، قشور البرتقال غنية بالبكتين ، مما يدعم نمو البكتيريا المفيدة أو البروبيوتيك في الأمعاء ، وبالتالي الحفاظ على نظام معوي صحي.

طريقة عمل قشر البرتقال لعلاج الاسهال:

قطع القشور البرتقال وأضف كوبًا من الماء المغلي.



ينضج لمدة 10 دقائق.



قم بتصفيته وشرب الشاي.

علاج الاسهال بـ أوراق حكيم

يعد شاى أوراق حكيم الدافئ من الأعشاب الطبيعية الفعالة فى علاج الاسهال نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات. هذا يقلل من التهاب في بطانات الأمعاء والضعف البدني الناجم عن الجفاف.

طريقة عمل أوراق حكيم:



إضافة عدد قليل من أوراق حكيم غسلها إلى كوب من الماء المغلي.



اسمح له بالجلوس لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.



اشربه مرتين في اليوم.

علاج الاسهال بالنعناع

مشروب النعناع الدافئ له تأثير مذهل فى علاج المعدة حيث أنه يقلل أعراض الكثير من أمراض المعدة بما في ذلك الاسهال وانتفاخ البطن وتحسين الهضم. بالإضافة إلى ذلك ، بالاضافة الى أن النعناع بتوازن البكتيريا ويقلل من إنتاج العصائر الحمضية.

طريقة عمل مشروب النعناع:



اغلي كوبًا من الماء وأضف أوراق النعناع.



اتركه ينحدر لمدة 10 دقائق وقم بتصفيته.



اشربه ثلاث مرات في اليوم

علاج الاسهال بالشمر

الشمر يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة والجهاز الهضمي ويمكنه محاربة مسببات الأمراض في المعدة، ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال وانتفاخ البطن وتقوية جهاز المناعة. يساعد وجود المعادن مثل البوتاسيوم في بذور الشمر في تنظيم مستويات الإلكتروليت ومنع الانزعاج من الجفاف.

طريقة عمل شاى الشمر لعلاج الاسهال:



اضف 1 ملعقة من بذور الشمر إلى كوب من الماء المغلي.



اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم قم بتصفيته ويقدم دافئًا.



تناول 2 كوب من الشاي الشمر يوميا

الشاي الأخضر لـ علاج الاسهال

الشاي الأخضر يساعد الجسم على امتصاص السوائل ويهدئ التهاب الأمعاء، ويفضل تناوله بين الوجبات أوفى نهاية اليوم وبدون سكر للحد من الآثار الجانبية الهضمية للكافيين.

طريقة عمل الشاى الأخضر لعلاج الاسهال:

خذ ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو ​​كيس شاي أخضر وأضيفه في كوب من الماء المغلي.



انقع الشاي لمدة 2-3 دقائق وليس أكثر من ذلك.



تناوله بعد ان يبرد .

علاج المغص والامساك

أسهل الطرق الطبيعية التى تعطي نتائج جيدة فى علاج الإمساك من بينهم وصفتان لا يتعدى ثمن كل منهما ربع جنيه.

مشروب بديل للزبادي



ذكر موقع " boldsky" أن هناك مشروبا طبيعيا قادرا على علاج مشاكل المعدة والجهاز الهضمي عند تناوله بشكل منتظم ومتكرر وهو منقوع اللوز الحلو يساعد في علاج الإمساك بجميع أنواعه، خاصة المزمن، حيث إن اللوز المنقوع مليء بالألياف غير القابلة للذوبان، وتساعد على التخلص من الإمساك المزمن.

يساعد اللوز المنقوع على هضم الطعام بشكل أسرع وأكثر سلاسة عن طريق تسهيل العملية الهضمية بأكملها فعندما تنقع اللوز في الماء، تتم إزالة الجلد الخارجي، مما يجعلها سهلة الهضم وهذا يتيح لك الحصول على أقصى قدر من التغذية.

كما أثبتت إحدى الدراسات العلمية أن اللوز المنقوع له نفس تأثير البروبيوتيك "البكتيريا الموجودة فى الزبادي والتي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي"، يمكن أن يعزز وظيفة الجهاز المناعي خاصة فيما يتعلق بالمعدة والأمعاء والجهاز الهضمي.

يعرف بروبيوتيك بتحسين نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء البشرية، ونتيجة لذلك فهو يلعب دورًا مهمًا في الوقاية من الأمراض التي تصيب الأمعاء البشرية.

يعاني عدد كبير من الناس من اضطرابات وآلام القولون التى تؤدى فى كثير من الأحيان للمعاناة من الإمساك المزمن والشديد مما يسبب الكثير من المتاعب للمصابين به.

وصفة الماء والملح



وقدم موقع "healthline" طريقة عمل واستخدام وصفة سهلة جدا ورخيصة وفعالة فى تطهير القولون والحد من اضطراباته وعلاج الإمساك، وهى:



- ابدأ الوصفة على الريق فى الصباح، امزج ملعقتين صغيرتين من الملح بالماء الفاتر "يوصى باستخدام ملح البحر أو ملح الهيمالايا".



- اشرب الماء بسرعة على معدة فارغة، وفي غضون دقائق قليلة، ستشعر فى الأغلب بالحاجة إلى الذهاب إلى الحمام.



- كرر الأمر في الصباح وفي المساء، وتأكد من البقاء في المنزل بالقرب من الحمام لفترة من الوقت لأنك قد تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام عدة مرات.

وصفة صودا الخبز



كشف موقع "medicalnewstoday" عن وصفة طبيعية لن تكلفك سوى ربع جنيه مصري فقط وهى عبارة عن نصف أو معلقة من صودا الخبز.

علاج المغص بالتدليك



تغفل الكثير من الامهات عن هذا الحل السحرى الذي يساعدهن فى علاج معظم المشاكل الصحية التى يعانى منها الرضع مثل عدم انتظام النفس والحموضة والمغص وغيرها الكثير.



وأكد موقع "بولد سكاى" أن تدليك الرضع بانتظام يحسن عمل أعضاء الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بشكل كبير مما يحميهم من مشكلات صحية كثيرة ويساعده فى علاج بعضها.



كشفت عدة دراسات أن العلاج بالتدليك يمكن أن يتحكم في ارتجاع الأحماض عند الرضع من خلال إطلاق هرمون الكورتيزول من الدماغ مما يجعل يشعرهم بالتحسن ويقلل التوتر وبالتالى يحد من اعراض ومشاكل الحموضة.



أما بالنسبة لمغص فنجد أن العلاج بالتدليك من الطرق الفعالة فى علاجه بشرط ان يتم بشكل صحيح ويفضل استخدام زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الزيتون فى تدليك جسم الطفل.



احرص على تدليك معدة الرضيع بضربات في اتجاه عقارب الساعة. لا تستخدم أبدًا الحركات المعاكسة لاتجاه عقارب الساعة على معدة لأن يضره كثيرا .



لا تدلكي الطفل بعد الرضاعة واحرصى على الحفاظ على ترك وقت كاف ساعة على الأقل بين آخر تغذية ايا كان نوعها و التدليك.