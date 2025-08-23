قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عالم بالأزهر: الأمة لا تنهض إلا بالمتقنين المخلصين في أعمالهم.. وهذا جزاؤهم
سر صورة إمام عاشور في ملعب التتش.. إعلامي يكشف
خلاص وافق بس فاضل حاجة واحدة .. خبر مثير عن أشرف بن شرقي مع الأهلي
القرار لم يُحسم.. محمد الشناوي جاهز لحراسة مرمى الأهلي أمام المحلة
دعاء شهر ربيع الأول .. ماذا يقال عند بداية الشهر الهجري؟
هل يجوز الطلاق على الورق والزواج عرفي من أجل المعاش؟.. أمين الفتوى يجيب
بوروسيا دورتموند يتعادل مع سانت باولي 3-3 في مباراة مثيرة بالبوندسليجا
دي بروين يسجل ويقود نابولي للفوز على ساسولو في الدوري الإيطالي
وزير التعليم العالي يوجه بحل مشكلة الطالبة عائشة أحمد وإتاحة إعادة ترتيب رغباتها
القومي للطفولة والأمومة يعزي أسر ضحايا أبو تلات في وفاة بناتهن غرقا
هل يجوز قراءة القرآن أثناء النوم على السرير؟.. أمين الفتوى يجيب
بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا.. حبس عامل تحرش بسيدة داخل ميني باص بالقاهرة
فن وثقافة

صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص

الفنان صبري عبد المنعم مع أوركيد سامي
الفنان صبري عبد المنعم مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

طمأن الفنان صبري عبد المنعم الجمهور علي حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية.

قال صبري عبد المنعم في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري “لم أعتزل الفن سأعود قريباً للفن باذن الله، أنا أعشق الفن”.

وأضاف صبري عبد المنعم: “أنا الحمد لله بحالة صحية جيدة وأجريت بعض الفحوصات اليوم في المستشفى والآن  متواجد في المنزل، أنا الحمد لله أفضل من الأول، هرجع الفن قريباً بإذن الله ساعود بعد انتهاء فصل الصيف باذن الله، أنا حاليا في فتره اجازة فقط و راحة”.

واختتم صبري عبد المنعم، أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتواصل معه بشكل يومي و لم تتأخر النقابة في أي شي، مؤكدا أن حالته الصحية الحمد لله مستقرة و أنه بخير ، موجها الشكر للفنان محمود حميدة ،  و الفنان عيد أبو الحمد و كل الزملاء من الذين زاروه و توصوا معه.

يذكر أن آخر أعمال الفنان صبري عبد المنعم في السينما  فيلم في عز الظهر و الذي يعرض حالياً في السينمات


 

اخبار الفن نجوم الفن صبري عبد المنعم صدي البلد الفنان صبري عبد المنعم

