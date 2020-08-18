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تعليم

قبل انطلاق المرحلة الأولى بتنسيق 2020.. تعرف على خطوات التسجيل ورابط الموقع

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:02 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، موعد بدء تنسيق المرحلة الأولى 2020 لطلاب الثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد، موضحة أنه سيتم تسجيل الرغبات إلكترونيا عن طريق المنزل أو معامل التنسيق الموجودة بالجامعات.

 

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وللطلاب راغبو الاطلاع على موقع التنسيق يمكنك زيارة الموقع عبر هذا الرابط

 

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

 

أوضحت الوزارة الخطوات التي يجب أن يتبعها الطالب للتسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:

 

قم بالدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg

 

قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

 

قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة القواعد التالية:-

 

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب:

 

يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

 

يختار الطالب  الكلية أوالمعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

 

وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

 

يجب علي الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

 

ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

 

يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

 

بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

 

يمكنك أيضا حفظ نسخة من رغباتك(Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

 

إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات(وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

 

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح:

 

النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

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