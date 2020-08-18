لوحات مصرية بريشة فان جوخ.. حكاية كيرلس رسام الصعيد وحلم العالمية.. صور

الرسم في بلاد الجنوب ليس جديدا على أحفاد الفراعنة - اسم شائع لابناء الصعيد - الذين زينت رسوماتهم والنقوش اليدوية جدران المعابد قبل آلاف السنين، وورث هذه الموهبة شاب عشريني يدرس في «قلعة مواهب الصعيد».





يدرس كيرلس جورج فنيار بالفرقة الثالثة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا قسم التصوير، حيث اكتشف للمرة الأولى هوايته - الرسم - ويقول كيرلس لـ «صدى البلد» أن حبه للرسم لم يظهر إلا بعد دخوله الكلية، فقد كان ذو مستوى ضعيف جدا في الرسم قبل الدراسة الجامعية وفي أول سنة جامعية.





بدأ الشاب صاحب الـ 22 عاما في تطوير مهاراته بالرسم من خلال تدريبات مستمرة ودورات تعليمية بعيدا عن أوقات الدراسة، "بذلت مجهود أكبر من زمايلي"، حتى حان الوقت لحصد الثمار فقد نجح العام الحالي بـ ترتيب الأول على الدفعة، "ربنا وقف معايا في كل خطوة".







