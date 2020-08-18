مستشار رئيس الوزراء: 60 ألف موظف حكومي سينتقلون للعاصمة الإدارية

قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح ، إن مايقرب من 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية. الإداريمشيرا





مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، : نعمل على اعادة الهيكلة لجميع وأضافخلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، : نعمل على اعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي.





وتابع :" نتعاون مع شركة عالمية للإستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية".





وأشار إلى أن الحكومة تسعي لوضع الهيكل التنظيمي المناسب لكل الهيئات والوزارات بالتنسيق مع استشاري عالمي مؤكدا أنه سيتم دمج بعض الهيئات والجهات ضمن خطة الهيكلة قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.



