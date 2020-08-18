AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار رئيس الوزراء: 60 ألف موظف حكومي سينتقلون للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:08 م
الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن مايقرب من 60 ألف موظف حكومي سوف ينتقلون للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى  أنه سيتم تدريب العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية على الأساليب التكنولوجية.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج مساء دي ام سي، الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان، : نعمل على اعادة الهيكلة لجميع الوزارات بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة من أجل التطوير المؤسسي.

وتابع :"نتعاون مع شركة عالمية للإستفادة من خبراتها بشأن التجارب والهياكل التنظيمية بالوزارات قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية".

 وأشار إلى أن الحكومة تسعي لوضع الهيكل التنظيمي المناسب لكل الهيئات والوزارات بالتنسيق مع استشاري عالمي مؤكدا أنه سيتم دمج بعض الهيئات والجهات ضمن خطة الهيكلة قبل الإنتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الوزراء" يكشف تطورات ملف الميكنة والتحول الرقمي بالعاصمة الإدارية.. فيديو

منها سك العملة مع الخزانة العامة.. رئيس الوزراء: دمج هياكل الجهات والهيئات التابعة للوزارات

رئيس الوزراء يتابع ملف الإصلاح الهيكلي.. دمج وإصلاح هياكل أكبر عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات.. مدبولي: نهدف لتطوير الجهاز الإداري للدولة

هانى محمود: نقل الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ للعاصمة الإدارية "مرحلة أولى"

قبل الانتقال للعاصمة الجديدة..رئيس الوزراء يتابع خطوات إعادة هيكلة الوزارات والجهات التابعة لها

ترشيحاتنا

رئيس لجنة مكافحة كورونا يكشف عن تفاصيل لقاح كورونا والتجارب السريرية ..فيديو

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

مستشار رئيس الوزراء: 60 ألف موظف حكومي سينتقلون للعاصمة الإدارية

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

برلماني: مفيش رغيف يزيد عن 90 جرام.. وشعبة المخابز: 30 ألف مخبز مش مصليين على السجادة وفيها مخالفات

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

AdvertisementS

وزير النقل يكشف سبب دخوله المستشفى أثناء متابعة أعمال كوبرى كلابشة فى أسوان

"توازنات داخلية خاصة".. ماذا تعني إقالة وزير الدفاع الإثيوبي وكبار رجال الدولة؟

الصحة تعلق على منحى إصابات فيروس كورونا.. وتوجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة.. فيديو

إيقاف وتفعيل رمز الأمان ببطاقات الائتمان بالبنك الأهلي.. اعرفها

تحرك عاجل من البرلمان بسبب تخفيض وزن رغيف الخبز

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

التطبيق بعد 6 أشهر.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون الشهر العقاري

الفيفا يغير أجندة المباريات الدولية ويؤكد تأجيل كأس الأمم الأفريقية

رسالة جديدة من تركي آل الشيخ حول صفقات الأهلي وأزمة رمضان صبحي

آبي أحمد ينقلب على حلفائه .. إقالة وزير الدفاع الإثيوبي و9 مسئولين بارزين

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

أول تعليق لـ حسان دياب بعد قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رفيق الحريري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حريمى ورجالى .. 10 طرق لتنظيف الأحذية وإعادتها كالجديدة

بـ تاتو أنفنيتي.. إيمي طلعت زكريا في إطلالة صيفية مبهجة.. شاهد

رسميا.. انطلاق كيا كرنفال 2021 في كوريا الجنوبية.. صور