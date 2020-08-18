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أخبار العالم

ترامب يعلن تأجيل المفاوضات التجارية مع الصين.. والموعد النهائي لبيع تيك توك

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل المفاوضات التجارية مع الصين إلى أجل غير مسمى، في توتر جديد بعد التوصل لاتفاق تجاري قبل أشهر.


وقال ترامب إن 15 سبتمبر هو الموعد النهائي لبيع تطبيق "تيك توك" الصيني، مرشحا أن تقوم شركة التكنولوجيا الأمريكية "أوراكل" بشرائه.


وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق أنه يفكر في حظر عملاق التكنولوجيا الصيني، "علي بابا" في الولايات المتحدة.


وبحسب "رويترز"، كان ترامب يضاعف الضغط على الشركات المملوكة للصين، مثل تعهده بحظر تطبيق الفيديو القصير TikTok في  الولايات المتحدة.


وأمرت الولايات المتحدة ByteDance يوم الجمعة بسحب عمليات TikTok الأمريكية في غضون 90 يومًا، وهي أحدث محاولة لتكثيف الضغط على الشركة الصينية بشأن مخاوف بشأن سلامة البيانات الشخصية التي تتعامل معها.


كان ترامب، الذي جعل تغيير العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين موضوعًا رئيسيًا في رئاسته، ينتقد الصين بشدة، بينما أشاد أيضًا بمشترياتها من المنتجات الزراعية مثل فول الصويا والذرة كجزء من اتفاق تجاري تم التوصل إليه في أواخر العام الماضي.

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