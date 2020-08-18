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رياضة

أول تعليق من نيمار بعد تأهل باريس سان جيرمان لنهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:45 م
نيمار
نيمار
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إسماعيل محمود
عبر البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سعادته بتأهل فريقه لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال "نيمار"، في تصريحات بعد المباراة، "لا يمكنني أن أصف سعادتي، لقد تأهل الفريق لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في التاريخ".

وانتصر باريس سان جيرمان الفرنسي على لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة ليتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخهم.

وأضاف "لا يهم من سنواجه في النهائي، المهم هو الفوز باللقب وسنحاول فعل ذلك".

ويواجه باريس سان جيرمان في المباراة النهائية، الفائز من المباراة الأخرى لدور نصف النهائي بين بايرن ميونخ الألماني وليون الفرنسي.
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