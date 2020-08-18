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أخبار العالم

العاهل السعودي يترأس جلسة لمجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:49 م
الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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شيماء مصطفى
ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، جلسة لمجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، تناول مجلس الوزراء، دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران.

وأكد المجلس أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة (التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية، مبدية تأييدها لكل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة.

وثمن مجلس الوزراء، توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالوقوف إلى جانب الأشقاء في لبنان بتقديم العون والمساعدة إثر الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت، بتسيير جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم المساعدات الأساسية للمتضررين من الشعب اللبناني لمواجهة آثار هذه الكارثة الأليمة.
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