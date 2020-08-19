مصر للطيران تسير 24 رحلة دولية منتظمة على مدار اليوم لنقل 22500 راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الأربعاء، 24 رحلة جوية منتظمة، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي والرحلات الاستثنائية التي تسيرها يوميًا إلى عواصم ومدن العالم.





وأوضحت مصر للطيران، في بيان لها اليوم، أن الرحلات ستكون إلى وجهات " امستردام، باريس، لندن، ميلانو، اسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك، دبي"، بواقع رحلة واحدة لكل وجهة عدا دبي، حيث تسير رحلتين إلى كل وجهة.





وتسير أيضا، ثلاث رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، ورحلة داخلية واحدة إلي كل من الغردقة والأقصر وأسوان ورحلة خاصة الي طابا، ورحلات استثنائية إلى كل من أبها، الرياض، جدة، القصيم، بخلاف 4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 225‪0 راكب.





وكانت الشركة الوطنية، مصر للطيران، طالبت عملاءها اعتبارًا يوم السبت الماضي الموافق 15 أغسطس، الأجانب (غير حاملي جواز سفر مصري) ضرورة تقديم ما يفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.



