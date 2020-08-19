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حوادث

الشهر بـ 70 ألف جنيه.. سيدة بالفيوم تعرض نجلتها على راغبي المتعة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات، مقيمة بالفيوم، لها معلومات جنائية) وبصحبتها (نجلتها) لقيامها بعرض (نجلتها المشار إليها) لراغبى الأعمال المنافية للآداب عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وضُبطت بحوزتها (هاتف محمول) يحتوى على العديد من الرسائل التى تؤكد ضلوعها فى ارتكاب هذا النشاط المؤثم.

واعترفت بقيامها بعرض نجلتها مقابل مبالغ مالية وأنها فى سبيل ذلك تقوم بإعداد عقود زواج عُرفية مُحدّدة المدة "شهر" مقابل مبلغ مالى (70 ألف جنيه) للهروب من المُلاحقة القضائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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