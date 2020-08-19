AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

غيرة قبل الزواج.. عروس تثير غضب أصدقائها بسبب فستان حماتها قبل حفل الزفاف.. صور

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
أرسلت سيدة صورة للفستان الذي تنوي أن تحضر به حفل زفاف ابنها إلى عروسه لتراه و تخبرها عن رأيها فيه ، و لكن رد فعل العروس كان أسوأ ما يمكن . 
وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن العروس غضبت من الرسالة التي أرسلتها لها حماتها و قررت أن تنشر الصورة لتشاركها مع اصدقائها ليدعموا موقفها . 

كتبت الفتاة أن سر غضبها هو اختيار والدة العريس لفستان ابيض اللون و لكن به بعض الورود ، و الأفضل أنها تختار لون آخر لأن الأبيض للعروس فقط . 

ويبدو أن ما قامت به الفتاة أزعج أصدقائها ايضا ، و طلبو منها حذف الصور ، لأنها لا تليق و طلبوا منها أن تنهي الأمر لأنها غيرة غير مبررة و الفستان ليس ناصع البياض كفستان العروس . 
غيرة قبل الزواج.. عروس تثير غضب أصدقائها بسبب فستان حماتها قبل حفل الزفاف.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دمرت أسعد لحظة في حياتها.. سيدة تطلب من عروس ابنها أغرب طلب في يوم الزفاف

لعدم تنفيذ طلبها..عروس تطلب من شقيقتها عدم حضور حفل زفافها

ترشيحاتنا

لوك جديد.. ويزو تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

ضحية الرذيلة.. شاب يقفز من الطابق السابع بعد ضبطه في أحضان عشيقته بإمبابة

أسامة عبد العزيز: فضائح منتظرة بين قطر وتركيا.. وحمد بن جاسم في صف أنقرة للضغط على تميم

حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل في شخص معين.. مستشار المفتي يجيب

حماية المستهلك: إعادة 25% من قيمة المصروفات السنوية لنقل الطلاب نتيجة كورونا.. فيديو

عمر كمال يتعرض لـ هجوم من جمهوره بعد توضيح أسباب نجاحه .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يهاجم البنكرياس.. كورونا يسبب الإصابة بالسكري

الطفلة المعجزة.. ولدت بمرض نادر وتحتاج لزراعة 3 قلوب لتعيش | صور

خارق للمناعة والعظام.. فوائد الكركم مع الحليب