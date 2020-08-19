غيرة قبل الزواج.. عروس تثير غضب أصدقائها بسبب فستان حماتها قبل حفل الزفاف.. صور

أرسلت سيدة صورة للفستان الذي تنوي أن تحضر به حفل زفاف ابنها إلى عروسه لتراه و تخبرها عن رأيها فيه ، و لكن رد فعل العروس كان أسوأ ما يمكن .

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، أن العروس غضبت من الرسالة التي أرسلتها لها حماتها و قررت أن تنشر الصورة لتشاركها مع اصدقائها ليدعموا موقفها .





كتبت الفتاة أن سر غضبها هو اختيار والدة العريس لفستان ابيض اللون و لكن به بعض الورود ، و الأفضل أنها تختار لون آخر لأن الأبيض للعروس فقط .





ويبدو أن ما قامت به الفتاة أزعج أصدقائها ايضا ، و طلبو منها حذف الصور ، لأنها لا تليق و طلبوا منها أن تنهي الأمر لأنها غيرة غير مبررة و الفستان ليس ناصع البياض كفستان العروس .