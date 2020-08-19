محافظ الدقهلية يكلف نائبه بافتتاح ميدان مجلس المدينة ومتابعة أعمال التصالح على مخالفات البناء

حضر الزيارة الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية ، والدكتورة امال بركات رئيس المركز وممثلى الشركة المنفذة لأعمال الميدان. كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، هيثم الشيخ نائب المحافظ بافتتاح ميدان مجلس مدينه دكرنس الجديد بتكلفة 250 الف جنيه ، بمساهمة المجتمع المدنى و





وذلك فى إطار مبادرة محافظ الدقهلية التى اطلقها ليكون هناك "ميدان جديد في كل مدينة، وحى على مستوى مدن وأحياء ومراكز المحافظة ، والتى يتم تنفيذها بمشاركات ومساهمات المجتمع المدنى بالدقهلية ، والتى تستهدف إعادة الوجه الحضارى لمدن وأحياء المحافظة ورسم صورة حضارية تليق بأصالة وعراقة شعب الدقهلية فى الماضى والحاضر والإعداد لمستقبل مشرق ..





جدير بالذكر أنه سبق وأن كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير الأماكن المقترحة لإنشاء ميدان جديد فيها وعرض تصور مقترح للتطوير و ان يتم اختيار التصميم الملائم لها من كافة النواحى الفنية و الهندسية والجمالية





وأوضح محافظ الدقهلية أن تنفيذ هذه الميادين الجديدة يتم بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني الذي يميز أهالي الدقهلية، وأن إنشاء ميادين جديدة بمدن الدقهلية لتليق بأهلنا في كل مكان بالمحافظة.





وعلى هامش الافتتاح عقد نائب المحافظ اجتماعا للمجلس التنفيذى لمركز ومدينة ، وأكد نائب المحافظ على الاهتمام البالغ من المحافظ بملف التصالح فى مخالفات البناء وتشجيع المواطنين على التقدم بطلباتهم ودفع جدية التصالح 25% خاصة بعد ان تمت موافقة مجلس الوزراء على مد فترة قبول الطلبات من المواطنين حتى منتصف سبتمبر القادم ، مشيرا إلى أن المحافظ قرر تخفيض سعر متر التصالح نسبة 20% للتيسير على المواطنين.



