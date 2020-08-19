أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 301 ألف و323 إصابة كورونا و3470 وفاة.. أسهم المملكة تقود مكاسب بورصات الخليج.. وسابك السعودية تعين بنوكا لترتيب إصدار سندات دولارية

الأسهم السعودية تقود مكاسب بورصات الخليج

السعودية تسجل 301323 إصابة كورونا و3470 وفاة

سابك السعودية تعين بنوكا لترتيب إصدار سندات دولارية





تناولت الصحف السعودية الصادرة اليوم، الأربعاء، عددًا من التقارير والأخبار المهمّة جاء في مقدمتها ما أكده مصدران بشأن أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، عينت بنوكا لترتيب إصدار سندات مقومة بالدولار، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه شركات وحكومات في منطقة الخليج لجمع سيولة في ظل ركود.







وقال المصدران المطلعان إن سابك كلفت بنوكًا منها "سيتي" و"إتش. إس. بي. سي" و"بي. إن. بي باريبا" لترتيب العملية، وأضاف أحدهما أن حجم العملية سيتجاوز على الأرجح المليار دولار.





ولم ترد سابك، التي أعلنت هذا الشهر عن خسارة فصلية ثالثة على التوالي، حتى الآن على طلب للتعقيب. وامتنع "بي. إن. بي باريبا" وسيتي و"إتش. إس. بي. سي" عن التعقيب.





تواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا حادا هذا العام في ظل تأثير كبير للقيود المفروضة على الحركة في مواجهة جائحة كوفيد-19 على طلب النفط وأسعاره.





وسجلت سابك خسارة صافية قدرها 2.2 مليار ريال (586.62 مليون دولار) في الربع الثاني من العام، وقالت إن أسعار النفط المنخفضة هذا الشهر وضعف النمو العالمي يشير إلى أن النصف الثاني سيكون على الأرجح مماثلا للنصف الأول.





غير أن يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي للشركة، قال إن أنشطتها بدأت تشهد تحسنا طفيفا في يوليو وأغسطس.









كانت سابك أصدرت سندات بقيمة ملياري دولار في عام 2018، حسبما أوردت رويترز في ذلك الوقت، في عملية بترتيب "بي. إن. بي باريبا" و"سيتي" و"إتش. إس. بي. سي" و"إم. يو. إف. جي" و"ستاندرد تشارترد".





وأكمل منتج النفط السعودي أرامكو شراء حصة 70 بالمائة في سابك مقابل 69.1 مليار دولار في يونيو.







وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على صعود وتفوقت البورصة السعودية بفضل أسهم القطاع المصرفي، في حين هبطت بورصة مصر نتيجة لعمليات بيع في الأسهم القيادية.





وصعد مؤشر البورصة السعودية 1.2 بالمائة، مدعوما بصعود سهم شركة النفط العملاقة أرامكو 1.5 بالمائة وقفزة سهم بنك الرياض 4.6 بالمائة.





كانت بيانات رسمية أظهرت يوم الأحد أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية قفز إلى 6.1 بالمائة في يوليو مقارنة به قبل عام، نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها.





وصعد مؤشر دبي 0.8 بالمائة، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، حيث زاد سهم إعمار العقارية القيادي 3.6 بالمائة ووحدتها إعمار مولز اثنين بالمائة.





وتقدم بنك دبي الإسلامي، أكبر بنك إسلامي في الإمارات، 2.5 بالمائة.





لكن سهم شركة أرابتك نزل 4.9 بالمائة ليمنى بخسائر للجلسة الثالثة على التوالي.





ويوم الأحد، أعلنت أكبر شركة مقاولات مدرجة في الإمارات أنها منيت بخسائر في النصف الأول من العام وقالت إنها تبحث عن مستشار لإعادة هيكلة ديون.





ستكون هذه ثالث إعادة هيكلة لأرابتك في السنوات الأربع الأخيرة.





وفي أبوظبي، زاد المؤشر 0.3 بالمائة، إذ صعد سهم شركة اتصالات 0.6 بالمئة وسهم الدار العقارية 2.7 بالمائة.





وقال خالد عبد المجيد، مدير الصندوق في مينا كابيتال، إن انتعاش الأسهم العالمية وإعادة الفتح التدريجية لاقتصادات عالمية من بينها الإمارات والانخفاض النسبي لتقييمات السوق الإماراتية مقارنة بالأسواق الأخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، قادت المكاسب الأخيرة.





وفي قطر، ارتفع المؤشر 0.8 بالمائة، وصعد سهم مصرف الريان 2.2بالمئة وقفز سهم البنك التجاري 3.4 بالمائة.





وقال مصرف قطر المركزي في تقرير إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد الدولة الخليجية هذا العام بسبب انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا بعدما سجل انكماشا 0.3 بالمائة في العام الماضي.





وخارج الخليج، انخفض المؤشر المصري القيادي 0.6 بالمائة، إذ خسرت معظم أسهمه ومن بينها البنك التجاري الدولي، الذي نزل بنسبة 0.5 بالمائة.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد أو "كوفيد 19"، فيما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة.





وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301.323 حالة، من بينها 24.942 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1716 حالة حرجة.





وبلغ إجمالي حالات التعافي 272.911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة وفاة.