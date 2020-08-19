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أخبار البلد

الصحة العالمية تعقد مؤتمرا لمتابعة مستجدات كورونا وتطوير اللقاح

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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محمد غالي
تقيم منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا لمتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتطوير اللقاح وتوزيعه.


ويدعو المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).


ويشمل المؤتمر الصحفي، إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديثا حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، باليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.


 المتحدثون هم:
د. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية
د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات
د. هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية

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