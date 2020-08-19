الصحة العالمية تعقد مؤتمرا لمتابعة مستجدات كورونا وتطوير اللقاح

تقيم منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة 11 صباحا لمتابعة مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، وتطوير اللقاح وتوزيعه.









ويدعو المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام للمشاركة عن بعد في مؤتمر صحفي عن طريق الفيديو حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).









ويشمل المؤتمر الصحفي، إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وتحديثا حول جهود تطوير اللقاح وتوزيعه، باليوم العالمي للإغاثة والعمل الإنساني 2020.









المتحدثون هم:

د. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، منظمة الصحة العالمية

د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للتمنيع والأمراض التي يمكن توقيها باللقاحات

د. هدى لنجر، المستشارة الإقليمية للأدوية الأساسية والتكنولوجيا الصحية



