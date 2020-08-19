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أخبار العالم

العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بـ سلطان عمان

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 01:37 م
العاهل السعودي يجري
العاهل السعودي يجري اتصالا هاتفيا بـ سلطان عمان
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دعاء أبوهشيمة
أفادت وسائل الإعلام السعودية بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، بسلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق.

ووفقا لـ "العربية"، تناول الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

وأعرب الملك سلمان، خلال الاتصال الهاتفي، عن أمنياته لسلطنة عمان بمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أكد سلطان عمان لخادم الحرمين الشريفين تطلع السلطنة لتعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، أجرى العاهل السعودي، اتصالا هاتفيا، بالرئيس النيجيري، محمد بخاري، حيث بحث الزعيمان، الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.

وأكد الجانبان، أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس"، بتنفيذ الاتفاق وآلية التعويض المتفق عليها.

كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها وتنميتها.
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