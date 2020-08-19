في صالون بالجيزة| ضبط عاطل وحلاق هددا شابا ذوي احتياجات بـ كلب

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة تهديد شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بكلب وتبين أنهما (عاطل ، وحلاق – مقيمان بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) وذلك على خلفية ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص "من ذوى الإحتياجات الخاصة" ويقوم آخر وبصحبته كلب بتهديده وقيام آخر بتصويرهما.





واقر المجنى عليه بتقابله مع المتهمين وتوجه بصحبتهما للمحل عمل الثانى ، وقام الأول بالتنمر عليه وتهديده بالكلب فيما قام الثانى بتصويرهما.





وبمواجهة المتهمين إعترفا بإرتكابهما الواقعة على سبيل المزاح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



