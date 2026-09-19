تشييع جثمان شاب لقي مصرعه أمام منزله في العامرية بالإسكندرية

شيّع أهالي منطقة العامرية غرب الإسكندرية جثمان شاب لقي مصرعه إثر واقعة اعتداء أمام محل إقامته، وذلك بعد خلاف نشب بينه وبين عدد من الأشخاص.

الجثمان إلى مقابر العامرية

ووصل جثمان الشاب إلى مقابر العامرية، حيث أقيمت مراسم الدفن وسط حضور أفراد أسرته وأصدقائه وعدد من أهالي المنطقة، الذين حرصوا على المشاركة في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

خلاف تحول إلى اعتداء

وتبين من المعلومات الأولية أن الواقعة بدأت بخلاف بين الشاب وآخرين، قبل أن يتجدد الخلاف أمام منزله ويتطور إلى اعتداء عليه، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة انتهت بوفاته.

تحرك أمني بعد البلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا بشأن الواقعة، وانتقلت القوات إلى محل الحادث لإجراء الفحص واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة لحين انتهاء التحقيقات والتصريح بالدفن.

النيابة تفحص ملابسات الواقعة

وتواصل جهات التحقيق المختصة فحص تفاصيل الحادث، والاستماع إلى أقوال الشهود والمعلومات المتعلقة بالخلاف، بهدف تحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات القانونية عنها.

استكمال الإجراءات

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستمر التحقيقات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تثبت مسؤوليته عن الحادث.