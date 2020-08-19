دعت للاصطفاف العالمي لمواجهة هذا الإجرام.. منظمة خريجي الأزهر تدين حادث الدهس الإرهابي في ألمانيا

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في بيان لها اليوم حادث الدهس الإرهابي الذي وقع مساء أمس في ألمانيا، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص من بينهم 3 بجروح بالغة.
وقال بيان المنظمة: إن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) [النساء: ٩٣]. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... " [رواه البخاري ومسلم].
وشدت المنظمة على أيدي أصحاب الرأي والقرار في العالم في حربهم ضد الإرهاب، داعية العالم كله إلى الاصطفاف في تلك الحرب المشروعة من أجل إنقاذ الإنسانية من هذا الإجرام الأسود.
كما تقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص المواساة لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى لهم الشفاء العاجل، وأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.