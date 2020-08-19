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رياضة

خالد بيومي: بايرن ميونخ الأقرب لحصد دوري الأبطال.. وهذا ما يحتاجه برشلونة لاستعادة هيبته

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 05:49 م
خالد بيومي
خالد بيومي
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محمد السعيد
أكد المحلل الكرة خالد بيومي أن فريق بايرن ميونخ الألماني هو الأقرب لحصد لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ليون الفرنسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بعد أن اكتسح برشلونة بنتيجة 8 - 2، في المباراة الماضية.

وسيواجه الفائز من مباراة بايرن ميونخ وليون، فريق باريس سان جيرمان في المباراة النهائية.

وقال خالد بيومي في تصريحات لـ " صدى البلد" بايرن ميونخ هو الأقرب لـ حصد دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حال تخطى عقبة ليون، وإن كان باريس اقتعني أمس أمام لايبزيج، كفريق جماعي لأول مرة وهذا شيئ لم يحدث في باريس منذ فترة طويلة".

وتابع: "لكن كل شيئ وارد قد يتأهل أولمبيك ليون ويلعب النهائي الثاني أمام باريس سان جيرمان في أقل من إسبوعين".

وعن خروج الفرق الإسبانية "برشلونة  -  ريال مدريد - أتلتيكو مدريد" من دوري الأبطال قال:" من وجهة نظري ما حدث ليس تراجعا للكرة الإسبانية، لكن فرق إسبانيا تمر حاليا بمرحلة تغير جلد".

وأضاف خالد بيومي: "بالنسبة لفريق برشلونة فهو يحتاج إلى عقلية الكتلان لاستعادة مكانته مجددا، والبداية بتعين كومان مديرا فنيا، وتغيير كلي وجذري في كثير من عناصر الفريق، مع السيطرة على غرفة خلع الملابس، وتغيير الإطار الإداري بالكامل، والاعتماد على أبناء لاماسيا".
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