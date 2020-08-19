بالأرقام.. ننشر نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد

أعلن المستشار حمدي إبراهيم، رئيس محكمة الوادي الجديد ، الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الشيوخ بالمحافظة، اليوم الأربعاء، عن فوز مرشح حزب مستقبل وطن بالمحافظة محمد على عبد الغني رمز القلم، والدكتور مؤمن معاذ مرشح الحزب في القائمة الوطنية " من أجل مصر".





أوضح حمدي، أن إجمالي عدد الحاضرين في انتخابات مجلس الشيوخ في الوادي الجديد على مدى يومي 11 و12 أغسطس الجاري، هو 47836 ناخبا وناخبة بنسبة 26.9 % من إجمالي 177714 ناخبا وناخبة لهم حق التصويت ومسجلين بالكشوف الانتخابية في 60 لجنة موزعين على مراكز المحافظة الخمسة.

اقرأ أيضا:





وأضاف رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، أن عدد الأصوات الانتخابية بالنسبة للقائمة " من أجل مصر" الصحيحة هي 42171 صوتا، والأصوات الباطلة 5665 صوتا، وعدد الأصوات التي حصلت عليها القائمة " أنتخب" 38371 صوتا وعدد أصوات " لا انتخب" هي 3800 صوت".





وأشار حمدي، إلى أن عدد الأصوات الصحيحة للمقعد الفردي بالمحافظة هي 40970 صوتا، والباطلة 6866 صوتا، بينما حصل المرشح محمد على عبد الغني ورمزه الانتخابي القلم على 30956 صوتا، والمرشحة حنان عبد المنعم الكيلاني رمزها الانتخابي الحصان على 10014 صوتا.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ في محافظات مصر.





وقال المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن عدد أصوات الناخبين المصوتين في انتخابات مجلس الشيوخ، بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 صوتًا بنسبة مشاركة 14.23%.



