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أخبار العالم

فى التجارب قبل السريرية.. تونس تطور لقاحا جديدا لفيروس كورونا

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:26 م
لقاح ضد كورونا
لقاح ضد كورونا
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محمود نوفل
كشفت السلطات الصحية في تونس اليوم، عن شروعها في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا بالتزامن مع عودة الارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا منذ قرار فتح حدود البلاد.

وقال مدير معهد باستور الحكومي  الهاشمي الوزير أن هناك فريقا يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا وما زال في المراحل ما قبل السريرية.

وذكر الوزير إن الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".

وتابع مدير معهد باستور الحكومي  نبذل مجهودا بامكانيات محدودة ونحاول الوصول لنتائج ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو الماضي مع بدء موسم السياحة.

وكانت تونس قد سجلت ارتفاعا لافتًا في عدد الاصابات بالفيروس، حيث سجلت السلطات لتونسية أمس الثلاثاء 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي منهم 57 شخصا.

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