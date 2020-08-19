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اقتصاد

مبيعات الحديد والصلب تتراجع بقيمة 379 مليون جنيه خلال 2019/2020

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:30 م
صدى البلد
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علياء فوزى
كشف مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية (IRON) التابعة للقابضة للصناعات المعدنية احدى شركات قطاع الاعمال العام عن تراجع مبيعات الشركة بنسبة 37 % خلال العام المالي 2019-2020.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إن إجمالي مبيعاتها المحلية خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نهاية يونيو الماضي، بلغ نحو 689.5 مليون جنيه، مقابل 1.096 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي مسجلة تراجع قيمته 379.5 مليون جنيه.

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وبلغت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال يوليو 2020 نحو 70 مليون جنيه.

وسجلت الشركة خسائر بلغت 783.847 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية مارس 2020، مقابل 531.28 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 859.35 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 928.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

على جانب أخر اعلنت الحديد و الصلب صباح اليوم عدم حسم موقف الشركة حتى الآن بشأن التصفية، عقب إعلان وزير قطاع الأعمال العام أنه سيتم تحديد مصيرها قريبًا.

وبلغت المديونات المستحقة على الشركة 9.08 مليار جنيه، وسجلت نسبة الخسائر المرحلة إلى رأس المال 410 بالمائة.
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