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مدبولي: لم نخرج من أزمة كورونا وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 06:27 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه  تم مناقشة الوضع الراهن لفيروس كورونا في مصر في اجتماع الوزراء.

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له، : الاعداد في استقرار وتناقص منذ اسبوعين ولكن كل زملاء المجموعة الطبية اكدوا على ان مصر لم تخرج من أزمة كورونا بعد ويجب التشديد على الإجراءات  الاحترازية ".


وتابع مصطفى مدبولي:"  أكدنا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة جموع الشعب والتأكيد على ارتداء الكمامات للحفاظ على انخفاض أعداد إصابات كورونا ".

ولفت مدبولي:"  ناقشنا الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء وتم التشديد  على الاستمرار  في عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطواريء في الحميات".

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