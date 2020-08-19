مدبولي: لم نخرج من أزمة كورونا وعلينا الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تم مناقشة الوضع الراهن لفيروس كورونا في مصر في اجتماع الوزراء.





وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له، : الاعداد في استقرار وتناقص منذ اسبوعين ولكن كل زملاء المجموعة الطبية اكدوا على ان مصر لم تخرج من أزمة كورونا بعد ويجب التشديد على الإجراءات الاحترازية ".









وتابع مصطفى مدبولي:" أكدنا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية في كافة جموع الشعب والتأكيد على ارتداء الكمامات للحفاظ على انخفاض أعداد إصابات كورونا ".





ولفت مدبولي:" ناقشنا الاستعدادات لمواجهة فصل الخريف والشتاء وتم التشديد على الاستمرار في عمل مستشفيات العزل والحميات وأقسام الطواريء في الحميات".



