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محافظات

قبول 5 تظلمات لطلبات تقنين على أراضي أملاك الدولة في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمستشار رمضان قناوي مفوض الدولة، والمقدم محمد شعبان نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندسة لمياء جلال مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، والمهندس أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، وسمر فتحي مسؤول المنظومة، ومسؤولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة. 

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وخلال الاجتماع تمت مناقشة 84 تظلم لطلبات تقنين ، وتمت الموافقة على قبول 5 تظلمات جديدة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها "حتى الآن" 1786 طلب تقنين، في حين وصل  إجمالي العقود المحررة إلى 637عقدًا بواقع (468 مباني+ 169 زراعة)، وجاري البت في باقى الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك . 

وأكد المحافظ متابعته المستمرة لملف التقنين، للعمل على تذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام، وذلك من خلال تسريع إنهاء الإجراءات وتكثيف عمل اللجان المختصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وحصر كافة الأوضاع غير القانونية للتعامل معها بجدية، ومنع أية تعديات مستجدة، وذلك بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين.
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