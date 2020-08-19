مجموعات التقوية رؤى وآليات.. ورشة عمل من تعليم الغربية دعما للطلاب.. صور

عقدت ورشة عمل تحت عنوان "مجموعات التقوية رؤى وآليات" برئاسة ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وبحضور لفيف من قيادات المديرية، وممثلي مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، والتوجيه المالى والإدارى، وذلك بمقر مدرسة طنطا المتقدمة الفندقية.





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وتناولت ورشة العمل، مناقشة آليات تنفيذ خطة مواجهة الدروس الخصوصية، وتفعيل مبادرة "اختر مدرسك" التي أطلقها معالي محافظ الغربية، لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس على أن يختار الطالب المعلم من أي مدرسة في مجموعات متميزة، وأماكن مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية، وقاعات صحية وآمنة للطلاب.





الورشة عقدت في إطار توجهات الدولة متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة الغربية، لوضع خطة في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وفى إطار سعى مديرية التربية والتعليم بالغربية اللحاق بركب المتغيرات الناتجة عن جائحة كورونا، وذلك برعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.





كما تأتي في إطار خطة الدولة للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية: وكيل الوزارة يترأس ورشة عمل بعنوان " مجموعات التقوية رؤى و آليات.