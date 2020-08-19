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محرزا أول هدف.. رئيس الوزراء يشارك في مباراة كرة قدم بالعلمين

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:21 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، افتتح اليوم 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة. 


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رئيس الوزراء أعطى إشارة البدء لانطلاق الفعاليات الرياضية الأولى بالعلمين الجديدة.


ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء شارك فى جولة قيادة الدراجات، بمشاركة مجموعة كبيرة.


وأوضح أن رئيس الوزراء شارك فى مباراة كرة القدم وأحرز أول هدف فى المباراة التى أقيمت بين الوزراء.


وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم هم : وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبه ووزير الانتاج الحربي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.
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