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ديني

وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أول بشائر مبادرة الأمل حياة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 09:18 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  عند إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة : " الأمل حياة " أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى بث روح الأمل ، و مواجهة جماعات الإحباط والتيئيس ، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة ، وانطلاقا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين ، وليس تخريبها باسم الدين ، مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل و على التوكل لا التواكل . 

وأضاف جمعة ان الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفير ، والتيسير لا التعسير ، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله ، لا على اليأس أو الإياس من روح الله ، فنفس المؤمن لا تجزع ، لأن أمله في الله كبير  ، وثقته فيه غير محدودة ، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا  . 

وقد قالوا : اشتدي أزمة تنفرجي ، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر ، ولا يغلب عسر يسرين ، ولا شدة فرجين . 

وتابع : قلنا : تفاءلوا بالخير تجدوه ، وقد تفاءلنا كثيرا بقدوم العام الهجري الجديد ، ولَم يخب ظننا في الله عز وجل فلم تمض ساعات على إطلاق المبادرة حتي كان قرار لجنة إدارة أزمة كورونا أول بشائرها ، والخير قادم ومتتابع بإذن الله تعالى . 
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