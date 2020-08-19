وزير الأوقاف: عودة صلاة الجمعة أول بشائر مبادرة الأمل حياة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عند إطلاق وزارة الأوقاف مبادرة : " الأمل حياة " أن الوزارة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى بث روح الأمل ، و مواجهة جماعات الإحباط والتيئيس ، بنظرة متفائلة إلى الكون مفعمة بروح الحياة ، وانطلاقا من أن رسالة الأديان الحقيقية هي عمارة الدنيا بالدِّين ، وليس تخريبها باسم الدين ، مع يقيننا أن الأمل الحقيقي هو المبني على العمل لا الكسل و على التوكل لا التواكل .





وأضاف جمعة ان الدين الحقيقي قائم على التبشير لا التنفير ، والتيسير لا التعسير ، وعلى الأمل والرجاء وعدم القنوط من رحمة الله ، لا على اليأس أو الإياس من روح الله ، فنفس المؤمن لا تجزع ، لأن أمله في الله كبير ، وثقته فيه غير محدودة ، وإيمانه به وبقضائه وقدره ورضاه بهما خير باعث له على الطمأنينة والرضا .





وقد قالوا : اشتدي أزمة تنفرجي ، وليس بعد الظلام إلا ضوء الصباح المسفر ، ولا يغلب عسر يسرين ، ولا شدة فرجين .



