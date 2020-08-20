AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تتسارع من صفر لـ 200 كيلو خلال 6 ثوان فقط.. مرسيدس AMG One الخارقة تستعد للظهور.. فيديو

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية عن قرب موعد تدشين السيارة AMG One الاختبارية الى أعلنت عنها لأول مرة عام 2017 .

ونشرت مرسيدس مقطع فيديو يوثق الاختبارات التي تخضع لها السيارة، منذ بداية التخطيط لانتاجها ، حيث انها سيارة هجينة خارقة تصل قوتها إلى 1,000 حصان بفضل محركها المستوحى من سيارات الفورمولا 1 .

وقالت شركة مرسيدس الألمانية إن عملية تطوير النسخة الإنتاجية، وصلت إلى مرحلة متقدمة؛ بعدما استطاع النموذج الأولي أخيرا، أن ينطلق بكامل قوة المحرك على الحلبة، وستبدأ قريبًا باختبار AMG One على حلبة نوربورجرينج .

وأوضحت الشركة الألمانية أن تأخير ظهور AMG One إلى النور بسبب الصعوبات في تجهيز محركها للاستخدام على الطرق ، ولكن اليوم تم حل هذه المشاكل وبدأت عملية التطوير في منشآت مرسيدس-بنز في إميندين، ألمانيا.

و تستمد سيارة مرسيدس الخارقة قوتها من محرك توربو V6 سعة 1.6 لتر مدعوما بمحرك كهربائي، يولدان قوة إجمالية تبلغ 1,000 حصان، مع ناقل حركة ذو 8 سرعات ونظام 4Matic+ للدفع على جميع العجلات، وتتسارع من 0 إلى 200 كلم/ساعة خلال أقل من 6 ثواني، قبل أن تبلغ سرعتها القصوى التي تصل إلى 350 كلم/ساعة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرسيدس mercedes تطرح موديلات جديدة في مصر تجميع محلي لأول مرة.. صور

لأول مرة.. مرسيدس بنز مصر تستعرض موديلات Mercedes-AMG فائقة الأداء في السوق المصري

شاهد.. لأول مرة مرسيدس AMG One الخارقة تظهر أثناء اختبارها.. صور

مرسيدس AMG A45 S تنافس أودي RS4 أفانت فى سباق تسارع جديد.. فيديو

تعرف على موعد كشف لامبورجيني لسيارتها الخارقة الجديدة

سباق تسارع بين مرسيدس AMG GT R و لامبورجيني هوراكان.. فيديو

ترشيحاتنا

8 قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

بعد أزمة رمضان صبحي.. إسلام صادق: بيراميدز عرض على إكرامي رئاسة قطاع الناشئين

بفستان لافت.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

المسماري: معركة ليبيا قد تتحول إلى حرب إقليمية

متجاهلون كورونا.. الآلاف يحتشدون بدير درنكة في احتفالات صوم السيدة العذراء

دواء حموضة يعالج مرضى كورونا ويقلل الوفيات.. ما القصة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب