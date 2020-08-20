تتسارع من صفر لـ 200 كيلو خلال 6 ثوان فقط.. مرسيدس AMG One الخارقة تستعد للظهور.. فيديو

أعلنت شركة مرسيدس لصناعة السيارات الالمانية عن قرب موعد تدشين السيارة AMG One الاختبارية الى أعلنت عنها لأول مرة عام 2017 .

ونشرت مرسيدس مقطع فيديو يوثق الاختبارات التي تخضع لها السيارة، منذ بداية التخطيط لانتاجها ، حيث انها سيارة هجينة خارقة تصل قوتها إلى 1,000 حصان بفضل محركها المستوحى من سيارات الفورمولا 1 .

وقالت شركة مرسيدس الألمانية إن عملية تطوير النسخة الإنتاجية، وصلت إلى مرحلة متقدمة؛ بعدما استطاع النموذج الأولي أخيرا، أن ينطلق بكامل قوة المحرك على الحلبة، وستبدأ قريبًا باختبار AMG One على حلبة نوربورجرينج .

وأوضحت الشركة الألمانية أن تأخير ظهور AMG One إلى النور بسبب الصعوبات في تجهيز محركها للاستخدام على الطرق ، ولكن اليوم تم حل هذه المشاكل وبدأت عملية التطوير في منشآت مرسيدس-بنز في إميندين، ألمانيا.

و تستمد سيارة مرسيدس الخارقة قوتها من محرك توربو V6 سعة 1.6 لتر مدعوما بمحرك كهربائي، يولدان قوة إجمالية تبلغ 1,000 حصان، مع ناقل حركة ذو 8 سرعات ونظام 4Matic+ للدفع على جميع العجلات، وتتسارع من 0 إلى 200 كلم/ساعة خلال أقل من 6 ثواني، قبل أن تبلغ سرعتها القصوى التي تصل إلى 350 كلم/ساعة.