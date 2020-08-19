نتنياهو يهنئ المسلمين بالسنة الهجرية: أتمنى لكم الصحة والسلامة

هنأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، معربا عن تمنياته بالصحة والسلامة.





وكتب نتنياهو على تويتر: "يطيب لي أن أهنئ مواطنينا المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1442. أتمنى أن يكون هذا العام الجديد عاما من الصحة والسلامة والازدهار والنجاح لكم ولأفراد عائلاتكم".





وأضاف: "يسرني أيضا انتهاز هذه الفرصة لأقدم أطيب التهاني وأصدق التبريكات لجميع المسلمين في المنطقة".





وتابع: "العام المنصرم لم يكن سهلا. جائحة كورونا أصابتنا جميعا والتحديات الأمنية لا تزال تواجه جميع دول المنطقة".





وذكر: "ولكن هذا العام هو أيضا عام السلام لأننا توصلنا إلى اتفاقية سلام تاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه هي خطوة بالغة الأهمية من شأنها تعزيز السلام والأمان والاستقرار في المنطقة وهي ستغير وجه الواقع الإقليمي بشكل غير مسبوق".





وأفاد بأن: "جميع دول المنطقة ستستفيد من ذلك في شتى المجالات ومنها الاقتصاد والطب والتجارة والسياحة وغيرها".





وأعرب عن توقعه: "أن الإمارات لن تكون الدولة العربية الوحيدة التي ستوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل. هناك ما يستحق الانتظار".