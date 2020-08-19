AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتنياهو يهنئ المسلمين بالسنة الهجرية: أتمنى لكم الصحة والسلامة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:03 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
هنأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، معربا عن تمنياته بالصحة والسلامة. 

وكتب نتنياهو على تويتر: "يطيب لي أن أهنئ مواطنينا المسلمين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة 1442. أتمنى أن يكون هذا العام الجديد عاما من الصحة والسلامة والازدهار والنجاح لكم ولأفراد عائلاتكم". 

وأضاف: "يسرني أيضا انتهاز هذه الفرصة لأقدم أطيب التهاني وأصدق التبريكات لجميع المسلمين في المنطقة". 

وتابع: "العام المنصرم لم يكن سهلا. جائحة كورونا أصابتنا جميعا والتحديات الأمنية لا تزال تواجه جميع دول المنطقة". 

وذكر: "ولكن هذا العام هو أيضا عام السلام لأننا توصلنا إلى اتفاقية سلام تاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، هذه هي خطوة بالغة الأهمية من شأنها تعزيز السلام والأمان والاستقرار في المنطقة وهي ستغير وجه الواقع الإقليمي بشكل غير مسبوق". 

وأفاد بأن: "جميع دول المنطقة ستستفيد من ذلك في شتى المجالات ومنها الاقتصاد والطب والتجارة والسياحة وغيرها". 

وأعرب عن توقعه: "أن الإمارات لن تكون الدولة العربية الوحيدة التي ستوقع على اتفاقية سلام مع إسرائيل. هناك ما يستحق الانتظار". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس ائتلاف دعم مصر يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

حاييم صبان .. من هو مهندس الاتفاق بين إسرائيل والإمارات

اتفاق لحقن الدماء.. إعلامية كويتية: التطبيع الإماراتي الإسرائيلي نسف صفقة القرن بالكامل

نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لفتح المجال الجوي أمام الرحلات المباشرة بين تل أبيب وأبو ظبي

وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر والمفتى بالعام الهجرى الجديد

وزير الدفاع مهنئا السيسي بالعام الهجرى: رجال القوات المسلحة يقتدون بنبي الأمة فى الصدق والإخلاص

ترشيحاتنا

8 قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

عميد طب طنطا: حالة أمنية ضحية التعذيب مستقرة وتتلقى دعما نفسيا ومعنويا

الرى توضح نتائج مباحثات سد النهضة

الوزراء: استثناء الأطفال دون سن السادسة من شروط توافر تحليل pcr

تفاصيل جديدة في واقعة تعذيب الطفلة أمنية

لجنة كورونا تبحث عودة صلاة الجمعة في المساجد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للتصوير.. ليلى علوي تستعيد ذكرياتها بصور قديمة.. شاهد

شاهد.. إطلالة غير متوقعة لـ علا رشدي في عيد ميلادها

دراسة جديدة تكشف ترتيب أعراض فيروس كورونا