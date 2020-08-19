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واقعة تقشعر لها الأبدان.. محافظ كفر الشيخ: الطفلة أمنية ضحية التعذيب تحتاج للدعم نفسى

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 11:55 م
اللواء جمال نور الدين،
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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عادل نصار

وصف  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،واقعة تعذيب الطفلة "أمنية"، بالمؤسفة، نظرًا للانتهاكات الجسيمة التى طالت طفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها، موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  من أجل محاسبة الجناة.

وتابع"نور الدين "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن انتهاكات أكثر من اللازم جسديًا لطفلة لا تتعدى الـ9 سنوات ..واقعة مؤسفة"، مشددًا على أن الطفلة فى حاجة إلى دعم نفسى قوى.

وأضاف "نور الدين "، أن وزارة التضامن الاجتماعى تتواصل الآن مع أفراد الأسرة التى تنتمى لها الطفلة، من أجل توفير ما يلزم لهم معنويًا ونفسيًا، وتابع:"الطفلة أمنية التى فى حاجة إلى علاج طبى ونفسى للتخلص من آثار الحادث".


من جانبه قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزارء، خلال اتصال آخر بالبرنامج، إن الصور المتداولة للطفلة "أمنية"، تقشعر لها الأبدان، وبشعة بشكل كبير، مشددًا على أن مجلس الوزراء تعامل مع الواقعة  فور علمه بها.


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