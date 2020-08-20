AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الحكومة: كورونا مازال يحير العالم

الخميس 20/أغسطس/2020 - 01:17 ص
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
Advertisements
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لن يسمح لأى شخص بركوب أى طائرة قادمة إلى مصر من الخارج إلا بعد أن يقدم شهادة تثبت أنه سلبى كورونا، مؤكدا "ضرورة عمل بى سى آر لكل من يريد القدوم إلى مصر صادرة فى مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة".

وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا التى حيرت العالم ومازالت تحيره إلى الآن، وعليه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والطبية.

وفى سياق آخر، قال "سعد"، إن توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية فى المنافذ الطبية، يعد رقما كافيا جدًا كونه يعد خمس أضعاف ما كنا نستهلكه خلال الفترات الماضية.

وأشار المتحدث، إلى ضرورة أن تكون أولوية الحصول على اللقاح للإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فاكسيرا .. الصحة تكشف آخر تطورات المباحثات مع الصين على لقاح كورونا

رئيس الوزراء : كورونا لم تنته.. وسنوفر 2.5 مليون جرعة تطعيم للإنفلونزا الموسمية

مدبولي: توفير 2,5 مليون جرعة للقاح الإنفلونزا الموسمية

8 قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

الحكومة: عودة صلاة الجمعة 28 أغسطس في المساجد الكبرى| غلق الشواطئ العامة والمفتوحة لحين إشعار آخر .. وفتح الحدائق ودور الملاهي والمتنزهات بضوابط

رئيس الوزراء يعلن موعد عودة صلاة الجمعة بالمساجد.. تطبيق اختبار PCR على القادمين من الخارج .. استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات العامة

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا

مستوطنو الضفة: اتفاق إسرائيل مع الإمارات خدعة.. ويجب رحيل نتنياهو

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب

مصرع 45 مهاجرا .. قتلى جدد على سواحل ليبيا

لوعندك إسهال.. مشروب رخيص يخلصك منه سريعا

التحريات في واقعة الراقصة الطائرة: تعتمد على خدع بصرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور

بفستان أحمر.. شقيقة هنا الزاهد تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

دون كيماويات.. طرق مذهلة للتخلص من حب الشباب