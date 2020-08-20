الحكومة: كورونا مازال يحير العالم

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إنه لن يسمح لأى شخص بركوب أى طائرة قادمة إلى مصر من الخارج إلا بعد أن يقدم شهادة تثبت أنه سلبى كورونا، مؤكدا "ضرورة عمل بى سى آر لكل من يريد القدوم إلى مصر صادرة فى مدة لا تتجاوز الـ72 ساعة".





وأضاف "سعد"، في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية، أن جائحة كورونا التى حيرت العالم ومازالت تحيره إلى الآن، وعليه يجب علينا أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الاحترازية والطبية.





وفى سياق آخر، قال "سعد"، إن توفير 2.5 مليون لقاح للإنفلونزا الموسمية فى المنافذ الطبية، يعد رقما كافيا جدًا كونه يعد خمس أضعاف ما كنا نستهلكه خلال الفترات الماضية.





وأشار المتحدث، إلى ضرورة أن تكون أولوية الحصول على اللقاح للإنفلونزا الموسمية لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



