ترامب يلوح بفرض عقوبات جديدة على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه كلف وزير خارجيته مايك بومبيو بإبلاغ مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض جميع العقوبات السابقة على إيران بموجب آلية "سناباك".





وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي "الاتفاق النووي مع إيران كان فشلًا للإدارة السابقة والنظام الإيراني حصل بموجبه على الكثير من الأموال بلا مقابل".





وتابع "إيران استغلت الأموال التي حصلت عليها بفضل الاتفاق النووي لتمويل الفوضى والمذابح في المنطقة وحول العالم".





وفي 8 مايو 2018، أعلن ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُوقع بين إيران والدول الكبرى في مارس 2015.





ومنذ مغادرة الولايات للاتفاق، فرض ترامب عقوبات رامية إلى خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.



