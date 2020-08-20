بالحمض النووي.. تونس تبدأ تطوير أول لقاح ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس، أمس الأربعاء، بدء تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما مرتفعة، منذ قرار فتح الحدود في البلاد.





ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مسئولين تونسيين قولهم "هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا، وما زال في المراحل ما قبل السريرية".





وأضافوا "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".





وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت تونس ارتفاعا لافتًا في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يوميًا خلال الأسبوعين الأخيرين.





وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصا.





وتبعا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.



