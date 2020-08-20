AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بالحمض النووي.. تونس تبدأ تطوير أول لقاح ضد كورونا

الخميس 20/أغسطس/2020 - 04:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت السلطات الصحية في تونس، أمس الأربعاء، بدء تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع عودة الارتفاع بعدد الإصابات الذي يسجل أرقاما مرتفعة، منذ قرار فتح الحدود في البلاد.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن مسئولين تونسيين قولهم "هناك فريق يعمل على تطوير لقاح ضد كورونا، وما زال في المراحل ما قبل السريرية".

وأضافوا "الفريق يملك تجربة سابقة في تطوير لقاح ضد داء الكلب باستعمال تكنولوجيا تلقيح الحمض النووي وسنستعمل نفس هذه التكنولوجيا".

وبموازاة ذلك، ومنذ قرار فتح الحدود في 27 يونيو مع بدء موسم السياحة، سجلت تونس ارتفاعا لافتًا في عدد الإصابات بالفيروس، تجاوز المئة إصابة يوميًا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وأحصت السلطات الصحية التونسية، الثلاثاء، 129 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة منذ مارس إلى 2314 وتوفي من بينهم 57 شخصا.

وتبعا لذلك أقرت الحكومة التونسية وجوب وضع الكمامات في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل والإدارات، كما فرضت إظهار تحاليل سلبية للفيروس لكل مسافر يدخل البلاد، مهما كان تصنيف البلد القادم منه.

ولا تزال تونس تواجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفترة الإغلاق التي فرضتها خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد، وبلغت نسبة البطالة خلال الفصل الثاني 18 بالمئة، وتراجع النمو الاقتصادي بـ 21.6 في المئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط تفشٍ متوقع.. السلطات الصحية في الصين تطالب بزيادة فحوصات كورونا

بينهم 34 فلسطينيا.. الرئيس التونسي يمنح جنسية بلاده إلى 135 شخصًا

عقار جديد بنتائج واعدة لمواجهة كورونا .. والسر في الحمض النووي

روسيا تبدأ اختبار اللقاح التجريبي ضد كورونا على الأطفال بداية العام المقبل

فى التجارب قبل السريرية.. تونس تطور لقاحا جديدا لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

دراسة بريطانية: العسل أكثر فعالية من الدواء بنسبة 36%

زيدان يثير الجدل حول بقائه مع ريال مدريد وتدريب منتخب فرنسا

بطريقة غامضة.. وفاة 6 حيتان وسابعهم يعافر للبقاء

حلمي طولان: قوة الأهلي تكمن في جاهزية الحاوي.. والزمالك الأفضل

متجاهلون كورونا.. الآلاف يحتشدون بدير درنكة في احتفالات صوم السيدة العذراء

كورونا لن ينتهي.. الحكومة تعلق على عودة صلاة الجمعة وإجراءاتها الأخيرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود x أسود.. سالي عبد السلام بإطلالة تكشف عن خسارة وزنها

ظهور هيونداي سوناتا N-Line موديل 2021.. صور

أبطال فيلم توأم روحي يحتفلون بالعرض الخاص بحضور نجوم الفن.. صور