فقدان السمع.. عارض جديد على الإصابة بفيروس كورونا

تشمل أعراض فيروس "كوفيد -19" ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جديد وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولكن قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، إذا ظهرت هذه العلامة في أذنيك، هل أصبت بأي فقدان للسمع ، وهل يجب أن تفكر في عزل نفسك بأعراض فيروس كورونا؟





فقد تكون معرضًا لخطر الإصابة بعدوى مميتة إذا أصبت بفقدان سمع غير مبرر، حيث تم الكشف أنه إذا وجدت تغيرات طفيفة في سمعك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





يمكن أن يسبب مرض كوفيد -19 عددًا من الأعراض العصبية ، بما في ذلك ضعف العضلات وفقدان حاسة الشم أو التذوق، لكن أبلغ بعض المرضى أيضًا عن اختلافات صغيرة في سمعهم.





حيث أوضح العلماء في إيران أن ضعف السمع قد تكون واحدة من أولى العلامات التحذيرية للعدوى، ويجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا لاحظت أي تغييرات في سمعك.





وأشاروا أنه ليس معروفًا ما إذا كان SARS-CoV-2 يمكن أن يغزو المسارات العصبية المرتبطة بالتوازن والسمع ، لكن الملاحظات الأولية تشير إلى هذا الاحتمال.





وكشفت دراسة حديثة أجريت على مرضى بدون أعراض مع COVID-19 المؤكدة عن زيادة عتبات نغمة نقية عالية التردد، ومع ذلك ، لمجرد أنك تعاني من ضعف السمع ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.