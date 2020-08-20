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رياضة

ميدو: محدش يقدر يوقع بيني وبين جمهور الزمالك

الخميس 20/أغسطس/2020 - 07:24 ص
ميدو
ميدو
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محمد رشاد

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق أنه لا يوجد شخص قادر على أن يثير أزمة بينه وبين جماهير الزمالك.


وقال ميدو، في تصريحات متلفزة ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "مهما حاول البعض، محدش يقدر يدخل بيني وبين جمهور الزمالك، التاريخ كبير، وجمهور الزمالك أكتر واحد يعرف شخصية ميدو كويس".


وأشار ميدو، إلى أن علاقته بجماهير الزمالك علاقة أبدية، ولا يوجد شخص قادر على أن يفسد تلك العلاقة مهما حدث.


وأكد ميدو، أن برنامج "أوضة اللبس" يستهدف حل الأزمات وليس إثارتها كما يتردد، ويستهدف الظهور بأفكار مختلفة.

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