أكاذيب الجزيرة.. "صباح الخير يا مصر" يكشف حقيقة إزالة مسجد بكفر الدوار

قالت الإعلامية جومانا ماهر، إن ما زعمته قناة الجزيرة القطرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن أسباب إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار، متجاهلة فى الوقت نفسه إنشاء 14 مسجدًا على محور المحمودية





وأضافت " جومانا ماهر "، خلال تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى الفضائية ، "تعودنا على الأساليب المغلوطة لقناة الجزيرة، خاصة لما يكون الموضوع له علاقة بمصر، واحنا عارفين إن الأكاذيب دي مش هتتوقف".





وأشارت ،إلى أن من بين الأكاذيب التي حركتها القناة القطرية ووحركت معها اللجان الالكترونية للاخوان لكي تروج لها، كانت استغلال الحملات التي تقوم بها الدولة المصرية لاسترداد حق الشعب من مغتصبي أراضى الدولة، فى الترويج والزعم، بأن هذه الحملات تنال من بيوت الله.





وتابعت ، أن قناة الجزيرة روجت لخبر إزالة مسجد الصحابة بكفر الدوار في محافظة البحيرة، وكذبت وقالت إن هذا الأمر يأتي استكمالًا لبناء محور المحمودية المرورى، وهو المحور الذي سيكون واحدا من أبرز المشروعات القومية لحل الأزمة المرورية، وهذا الأمر ليس للمرة الأولى.



