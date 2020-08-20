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علامات تحذيرية لإصابتك بالأنيميا.. لا تتجاهليها.. وأعشاب تخلصك من فقر الدم بدون أدوية

الخميس 20/أغسطس/2020 - 02:00 م
انميا
انميا
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لمياء الياسين
  • علامات تحذيرية لإصابتك بالأنيميا.. لا تتجاهليها
  • احمي نفسك من فقر الدم.. حيل لـعلاج نقص الحديد
  • أعشاب تخلصك من فقر الدم بدون أدوية


يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا، إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فهذا يعني أن هناك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم.


وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى يعد فقر الدم هو أحد أكثر اضطرابات الدم شيوعًا. إذا كنت تعاني من  فقر الدم، فهذا يعني أن هناك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم، هذا يعني أيضًا أن تركيز الهيموجلوبين في دمك منخفض.


 يمكن أن تكون هناك أسباب مختلفة لفقر الدم مثل نقص الحديد ونقص حمض الفوليك والفقدان الشديد للدم ونقص فيتامين ج وفيتامين ب 12


أعراض أكثر شيوعا
تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس، والخمول، والإرهاق، والخفقان، والتعرق المفرط، والحساسية للبرد.


وهناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم  التي يجب ألا تتجاهلها وتفحصها إليك أبرز تلك العلامات وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى:

1. جلد شاحب
إذا أصبح جلدك شاحبًا فقد يعني ذلك أنه ليس لديك المستوى الأمثل من الدم في جسمك، وهو أحد أعراض فقر الدم.

2. آلام في الصدر
إذا كنت تعاني من ألم مستمر في الصدر، على الرغم من أن صحة القلب والأوعية الدموية على ما يرام، فقد يعني ذلك أن قلبك يعمل بجهد إضافي بسبب انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء.


3. الحمل
تعاني الكثير من النساء الحوامل من فقر الدم في الأشهر القليلة الأولى، لذا على الرغم من أن الحمل ليس من الأعراض، إلا أنه بالتأكيد سبب غير عادي لفقر الدم.


4. البواسير
إذا كنت تعاني من البواسير أو قرحة المعدة، فمن المحتمل أنك تعاني من فقر الدم بسبب فقدان الدم الداخلي.


5. معدل ضربات القلب السريع
إذا كنت تعاني من ضربات قلب سريعة أو خفقان، فقد يعني ذلك أنك مصاب بفقر الدم وأن قلبك لا يتلقى كمية كافية من الدم.


6. انخفاض مستوى الهيموجلوبين
إذا كان مستوى الهيموجلوبين لديك أقل من المعدل الطبيعي، فهذا يعني بالتأكيد أنك تعاني من فقر الدم وتحتاج إلى معالجته على الفور.


7. الأظافر الهشة
يمكن أن تكون الأظافر الهشة من أعراض العديد من الأمراض، بما في ذلك فقر الدم.




أعشاب لعلاج الأنيميا
على الجانب الآخر، هناك العديد من الأعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا:

1.  نبات القراص
نبات غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول)، ومجموعة ب ، وج (حمض الأسكوربيك)، وك، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم، إن استهلاك نبات القراص للتعافي من فقر الدم ليس مفيدًا فحسب بل هو منشط ومكمل غذائي.


2. الأفوكادو
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد، مما يجعلها إضافة غذائية مثالية بعد العمليات الجراحية الكبرى وعلاج الأنيميا الحادة.


3. الليمون
 جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد، على الرغم من أن الليمون أقل حمضية، فقد ثبت أنه يوفر كميات جيدة من هذه المغذيات القابلة للذوبان في الماء.


5.البرقوق والتفاح 
غني بالحديد وفيتامين سي الذي يساعد جسمك على امتصاص الحديد، وتناول تفاحة يوميًا لمحاربة فقر الدم كذلك المشمش فهو يحتوى على الحديد ويساعد على زيادة مستويات الحديد في الجسم.


6. الهندباء
يمكن علاج فقر الدم من خلال معرفة سببه وشدته، بشكل عام، يشمل علاج فقر الدم الأدوية وتغيير النظام الغذائي وأحيانًا الجراحة أيضًا
ومن أجل زيادة الهيموجلوبين، فأنت بحاجة إلى مزيد من الحديد، وبالتالي قد يصف لك طبيبك بعض مكملات الحديد وينصحك أيضًا بإجراء التغييرات اللازمة في نظامك الغذائي.


نصائح تحميك من الأنيميا
على الجانب الآخر، وفقا لموقع "هيلث" إليك نصائح تحميك من الإصابة بالأنيميا وهى: 




التخفيف من القهوة والشاي.
عدم شرب الشاي والقهوة بعد الطعام مباشرة بل على الأقل بعد ساعتين. 
عدم تناول الأكلات الغنية بالحديد مع الألياف لأنها تقلل امتصاص الحديد.
تناول الخضراوات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
تجنب أدوية الحموضة مع مكملات الحديد لأنها تعارض مع امتصاصها.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.


علاوة على ذلك، من أجل اتباع نظام غذائي صحي، من الضروري للغاية أن تدمج الأطعمة الغنية بحمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامين ج في نظامك الغذائي اليومي، على الرغم من وجود قائمة كبيرة من الأطعمة التي تساعد في مكافحة فقر الدم.

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