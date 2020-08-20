بسبب صفقة طائرات F-35 لـ الإمارات.. موجة غضب داخل إسرائيل وجيش الاحتلال

يشعر الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع بقلق بالغ إزاء احتمال أن يبيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طائرات الشبح إف 35 إلى الإمارات ودول أخرى في الشرق الأوسط واتهموا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتواطؤ واخفاء معلومات تضمنها اتفاق السلام مع الإمارات.





وأعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن غضب شديد نظرا لعدم اطلاعهم على طبيعة الاتفاقية مع الإمارات واتهموا نتنياهو باخفاء نقاط أمنية مهمة بحثها مع الإمارات والولايات المتحدة .





ونقل موقع "والاه" العبري عن مصادر أمنية قولها "بعد أن تبين أنه تم السير في طريق ملتوي وخفي من قبل رئيس الوزراء بشأن القضايا الأمنية المحيطة بالاتفاق ، اتضح أن خطوة أخرى قد تمت دون إطلاع وزير الجيش ورئيس الأركان وقائد القوات الجوية" و"لم تكن هناك مناقشة مركزة ومعمقة حول هذه القضية في نظام الدفاع ".





وأكدت مصادر في الأجهزة الأمنية أن المحادثة التي أجراها رئيس مجلس الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة، مئير بن شبات، في الثاني من يونيو الماضي، مع قائد سلاح الجوي الإسرائيلي، عميكام نوركين، والتي تناولت الأفضلية العسكرية الإسرائيلية في الشرق الأوسط، لم تتطرق صراحة إلى صفقة أمريكية محتملة مع الإمارات لبيع طائرات إف 35.





وشدد أحد المصادر على أن المسؤولين في الأجهزة الأمنية يعتقدون أن "التصرف على هذا النحو واتباع هذا النهج يعزز من الشكوك حول وجود بنود أخرى (قضايا أمنية تضمنت اتفاق التحالف مع الإمارات) لا نعرف عنها شيئًا.





كما أثار استياء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن نتنياهو وبن شبات أخفيا حتى الآن عن تعيين ملحق أمني – عسكري في أبو ظبي بموجب الاتفاق مع الإمارات، ولم يعلنا عن ذلك صراحة.





فيما يشدد جانتس على أن هذا الملحق ومسائل أمنية، بما في ذلك "اتفاق عدم القتال" ستوكل إلى كادر خاص تابع لوزارة الأمن.